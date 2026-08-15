"Dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato", perché per l'Inter (e non solo) Frattesi è un rimpianto

Leggendo il messaggio di addio di Frattesi all'Inter, ci sono alcuni punti importanti che vanno approfonditi.

"È vero… forse non eravamo destinati a stare insieme , forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi , ma quei momenti lì abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi , poi quando vedevo San siro che spingeva… mi sentivo imbattibile", scrive su Instagram.

"Purtroppo dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo chi può dare il 101%": questa frase arriva con un anno di ritardo, probabilmente. O forse il centrocampista sperava che le cose cambiassero.

Per capire cos'è successo in "quella maledetta finale", e a cosa si riferisce Frattesi, bisogna tornare a Monaco di Baviera, alla partita persa 5-0 contro il PSG. Dalla ricostruzione pubblicata da La Gazzetta dello Sport nel post-partita, negli spogliatoi dell'Inter ci sarebbe stato un confronto molto duro tra il centrocampista e Inzaghi. Un "Perché non mi hai fatto giocare?" (così viene riportato) che sembrava poter portare a una sua cessione.

Il cambio in panchina ha cambiato le cose, il mercato ci ha messo del suo: Frattesi è rimasto all'Inter, ma pure con Cristian Chivu è rimasto ai margini del progetto tecnico. Non c'entra, però, il legame con il mondo nerazzurro.

Il goal al Barcellona, così, come quello al Bayern Monaco (sempre in quella stagione della "maledetta finale") rimarranno per sempre impressi nella storia dell'Inter e nella memoria dei suoi sostenitori. Tanto che il tono del post di addio, sereno, viene certificato dall'ultima frase. "PS: il cancello giallo è il mio eh": se abbiamo preso tutti un grosso abbaglio con Frattesi sarà solo lui a dirlo.