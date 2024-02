Infortunio Thiaw: quando torna e quante partite salta

Malick Thiaw non ha ancora recuperato dalla lesione rimediata in Milan-Borussia Dortmund: quando torna dall'infortunio, quante e quali partite salta.

Malick Thiaw è fermo ormai da mesi, dalla fine di novembre: un problema muscolare rimediato contro il Borussia Dortmund in Champions League ha privato il Milan di un altro difensore, creando una vera e propria emergenza che dura ancor oggi.

Il rientro dell'ex difensore dello Schalke 04, però, è sempre più vicino: un'ottima notizia per Stefano Pioli, che non ha ricevuto nuovi centrali dal mercato invernale e in questo momento sta andando avanti con la coppia Gabbia-Kjaer.

Ma quali sono le condizioni di Thiaw e quando torna? Gli aggiornamenti sui tempi di recupero.