Tedesco verso l'esonero, Palladino in arrivo al Bologna: ribaltone dopo la sconfitta di Napoli

Secondo quanto riferito nel pomeriggio di martedì da Matteo Moretto, la posizione di Tedesco a Bologna è divenuta a rischio dopo la sconfitta di domenica contro il Napoli.

Riflessioni sono state fatte dalla società emiliana. In serata erano attese decisioni sul possibile allontanamento del tecnico. Decisioni che, alla fine, sono arrivate: Tedesco viaggia spedito verso l'esonero.

Se confermato, si tratterà del secondo in questa Serie A dopo quello che ha portato all'esonero di Fabio Grosso, con la Fiorentina affidata nuovamente a Paolo Vanoli.