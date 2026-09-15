Tedesco verso l'esonero, Palladino in arrivo al Bologna: ribaltone dopo la sconfitta di Napoli

Ore calde in casa Bologna: sta per arrivare il secondo ribaltone della Serie A.
Avvio di stagione molto complicato per i rossoblù, sconfitti dal Napoli nell'ultimo turno e con un solo punto dopo quattro giornate come Parma, Monza e Genoa.
A fare le spese di tutta questa situazione sta per essere l'allenatore, Domenico Tedesco, in procinto di essere esonerato e sostituito da Raffaele Palladino.
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