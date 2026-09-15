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Tedesco PalladinoGetty Images
GOAL

Tedesco verso l'esonero, Palladino in arrivo al Bologna: ribaltone dopo la sconfitta di Napoli

Serie A
Bologna
D. Tedesco
Calciomercato
R. Palladino

Il pessimo avvio di campionato dei felsinei ha portato la società a optare per il cambio in panchina: dopo Grosso sta per verificarsi il secondo ribaltone della Serie A.

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Ore calde in casa Bologna: sta per arrivare il secondo ribaltone della Serie A.


Avvio di stagione molto complicato per i rossoblù, sconfitti dal Napoli nell'ultimo turno e con un solo punto dopo quattro giornate come Parma, Monza e Genoa.


A fare le spese di tutta questa situazione sta per essere l'allenatore, Domenico Tedesco, in procinto di essere esonerato e sostituito da Raffaele Palladino.


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  • TEDESCO VERSO L'ESONERO

    Secondo quanto riferito nel pomeriggio di martedì da Matteo Moretto, la posizione di Tedesco a Bologna è divenuta a rischio dopo la sconfitta di domenica contro il Napoli.

    Riflessioni sono state fatte dalla società emiliana. In serata erano attese decisioni sul possibile allontanamento del tecnico. Decisioni che, alla fine, sono arrivate: Tedesco viaggia spedito verso l'esonero.

    Se confermato, si tratterà del secondo in questa Serie A dopo quello che ha portato all'esonero di Fabio Grosso, con la Fiorentina affidata nuovamente a Paolo Vanoli.

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  • IN ARRIVO PALLADINO

    Ma chi prenderà il posto di Domenico Tedesco in caso di esonero?

    In arrivo al Bologna c'è Raffaele Palladino, senza panchina dopo l'esperienza all'Atalanta nella scorsa stagione: è lui il prescelto della dirigenza per rimpiazzare l'ex ct del Belgio.

    Nelle scorse ore altri nomi erano stati accostati alla panchina del Bologna: quelli degli ex Stefano Pioli e Thiago Motta. Ma non ci sarà alcuna operazione revival.

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  • AVVIO NEGATIVO

    I numeri del Bologna in queste prime uscite di campionato sono stati decisamente negativi, tanto da portare all'ormai imminente svolta in panchina.

    Zero vittorie, un pareggio contro il Sassuolo alla terza giornata e tre sconfitte contro Lazio, Atalanta e ultima contro il Napoli al Maradona nella 4ª giornata.

    I due goal ai neroverdi da Piccoli e Dovbyk sono gli unici messi a segno finora in campionato, a fronte dei cinque subiti.

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