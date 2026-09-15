L'Inter la ribalta, e la vince. Ma la partita contro l'Udinese nel posticipo della quarta giornata di Serie A non era iniziata benissimo; anzi, era partita proprio nel peggiore dei modi: dopo appena un quarto d'ora la squadra di Chivu era già sotto di due goal per le reti di Abankwah - primo centro in Serie A - ed Ekkelenkamp. Poi nerazzurri la ribaltano con Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito e Bonny; a chiudere la partita è Gueye dell'Udinese. 5-3 finale e nerazzurri primi insieme alla Roma a punteggio pieno: quattro vittorie in quattro partite, e sabato c'è Roma-Inter all'Olimpico.
Domanda su Martinez, Chivu prende a testate il microfono: "Non sarà mai un problema, il titolo è questo"
LE PAROLE DI CHIVU SU MARTINEZ
Protagonista in negativo della gara il portiere nerazzurro Josep Martinez, che ha avuto qualche incertezza sui primi due goal degli avversari. Nel post partita Cristian Chivu ha parlato così del portiere spagnolo: “L'anno scorso il problema era Sommer e me lo avete fatto notare subito, quest'anno cominciate con Martinez. Lui e Provedel sono due portieri che danno il loro contributo e finché se ne parlerà lo difenderò alla morte. Vi chiederei gentilmente di non farlo, se ne parla sempre del problema con i portieri ma non è vero. Di errori ne fanno tutti. Ci tengo a difendere Pepo, per me non è un problema, non lo è mai stato e ha il suo valore. Ripeto il titolo: Martinez non è un problema e non sarà mai un problema“.
CHIVU COME SPALLETTI
Le parole molto forti dell'allenatore dell'Inter in merito alla situazione di Josep Martinez è stata accompagnata da un curioso siparietto. Cristian Chivu infatti, prima di rispondere ha colpito il microfono posto davanti a lui nella sala conferenze di San Siro con una testata. Un episodio che ne ricorda un altro, datato ottobre 2016, e che ebbe come protagonista Luciano Spalletti, all'epoca allenatore della Roma. In quel caso, replicando ad una domanda poco gradita da parte dei giornalisti romani, il tecnico toscano colpì più volte il tavolo con la fronte, come a manifestare il suo disappunto per il contenuto della domanda che gli era stata rivolta.
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