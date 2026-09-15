Domanda su Martinez, Chivu prende a testate il microfono: "Non sarà mai un problema, il titolo è questo"

Protagonista in negativo della gara il portiere nerazzurro Josep Martinez, che ha avuto qualche incertezza sui primi due goal degli avversari. Nel post partita Cristian Chivu ha parlato così del portiere spagnolo: “L'anno scorso il problema era Sommer e me lo avete fatto notare subito, quest'anno cominciate con Martinez. Lui e Provedel sono due portieri che danno il loro contributo e finché se ne parlerà lo difenderò alla morte. Vi chiederei gentilmente di non farlo, se ne parla sempre del problema con i portieri ma non è vero. Di errori ne fanno tutti. Ci tengo a difendere Pepo, per me non è un problema, non lo è mai stato e ha il suo valore. Ripeto il titolo: Martinez non è un problema e non sarà mai un problema“.