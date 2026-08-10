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Djimsiti AtalantaGetty
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Djimsiti dall'Atalanta all'Al-Diriyah, è ufficiale: formula e cifre dell'operazione, addio dopo 10 anni

Calciomercato
Atalanta
B. Djimsiti
Al Diriyah

Il difensore albanese lascia Bergamo e va a giocare in Arabia Saudita: l'Al Diriyah ha annunciato il suo arrivo a titolo definitivo.

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Berat Djimsiti lascia l'Atalanta dopo dieci anni: è ufficiale il passaggio del difensore albanese all'Al-Diriyah in Arabia Saudita, per un costo di 3 milioni di euro. Arrivato a Bergamo a gennaio 2016, ha giocato in nerazzurro 334 partite considerando tutte le competizioni, con 11 gol all’attivo e la vittoria dell’Europa League come ciliegina sulla torta.

  • COSA SUCCEDE ORA SUL MERCATO

    Il nome del classe 2002 dell'Udinese Thomas Kristensen raccoglie il maggior gradimento rispetto a Jean-Clair Todibo, altro centrale apprezzato ai tempi della Juventus dal ds Giuntoli. Il problema per quel che riguarda Kristensen è il prezzo, mentre per Todibo è l'ingaggio. Tra i due c'è Juma Bah, centrale classe 2006 del Manchester City.


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