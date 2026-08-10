Djimsiti dall'Atalanta all'Al-Diriyah, è ufficiale: formula e cifre dell'operazione, addio dopo 10 anni

Berat Djimsiti lascia l'Atalanta dopo dieci anni: è ufficiale il passaggio del difensore albanese all'Al-Diriyah in Arabia Saudita, per un costo di 3 milioni di euro. Arrivato a Bergamo a gennaio 2016, ha giocato in nerazzurro 334 partite considerando tutte le competizioni, con 11 gol all’attivo e la vittoria dell’Europa League come ciliegina sulla torta.