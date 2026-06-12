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USA 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

Divise USA per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Nike ripropone le strisce "Waldo" per le divise della Nazionale maschile statunitense ai Mondiali 2026.

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L'attesa è finita. Con i Mondiali del 2026 in casa, i riflettori sono puntati anche sulle divise della nazionale maschile statunitense (USMNT).

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Nike e U.S. Soccer hanno mantenuto la promessa, svelando una collezione “Stars & Stripes” che unisce tradizione e modernità. Le iconiche strisce “Waldo” tornano sulla maglia home, mentre la elegante divisa away, interamente scura, sta già facendo impazzire il web.

Non sono semplici divise, ma il look che definirà la Coppa del Mondo in terra americana. Con il conto alla rovescia già partito verso l’11 giugno, ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle divise della Nazionale maschile statunitense per la Coppa del Mondo 2026: design, lancio e prezzi.

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Dove acquistarli: divise degli Stati Uniti per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • USA 2026 World Cup Home KitNike

    Divisa casalinga degli Stati Uniti per i Mondiali 2026

    La divisa casalinga 2026, ufficiale “Stripes”, reinterpreta in modo diretto la bandiera USA. Ispirata alle strisce “Waldo” del 2012 e alle maglie dei Mondiali 1994, mostra strisce rosse e bianche ondulate sul davanti e sulle maniche.

    L'effetto ondulato evoca una bandiera che sventola. Per bilanciare, il collo a giro e i polsini sono in blu navy. Realizzata con tecnologia Aero-FIT, la maglia è leggera, traspirante e asciutta anche sotto il sole estivo.

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    Divisa da trasferta degli Stati Uniti per i Mondiali 2026

    A differenza della vivace divisa casalinga, la divisa da trasferta “Stars kit” punta su un look “stealth”. Il nero ossidiana intenso dona un’estetica elegante, adatta sia in campo sia in città.

    Il dettaglio distintivo è un motivo a stelle tono su tono che si illumina sotto i riflettori. Dettagli rossi sui pannelli laterali e sul retro del collo completano il design, mentre lo stemma federale in argento metallizzato simboleggia l’ambizione della nazione ospitante.

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