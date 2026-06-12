Divise USA per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

La divisa casalinga 2026, ufficiale “Stripes”, reinterpreta in modo diretto la bandiera USA. Ispirata alle strisce “Waldo” del 2012 e alle maglie dei Mondiali 1994, mostra strisce rosse e bianche ondulate sul davanti e sulle maniche.

L'effetto ondulato evoca una bandiera che sventola. Per bilanciare, il collo a giro e i polsini sono in blu navy. Realizzata con tecnologia Aero-FIT, la maglia è leggera, traspirante e asciutta anche sotto il sole estivo.