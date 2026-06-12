Divise USA per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

L'attesa è finita. Con i Mondiali del 2026 in casa, i riflettori sono puntati anche sulle divise della nazionale maschile statunitense (USMNT).
Nike e U.S. Soccer hanno mantenuto la promessa, svelando una collezione “Stars & Stripes” che unisce tradizione e modernità. Le iconiche strisce “Waldo” tornano sulla maglia home, mentre la elegante divisa away, interamente scura, sta già facendo impazzire il web.
Non sono semplici divise, ma il look che definirà la Coppa del Mondo in terra americana. Con il conto alla rovescia già partito verso l’11 giugno, ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle divise della Nazionale maschile statunitense per la Coppa del Mondo 2026: design, lancio e prezzi.
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