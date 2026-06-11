Nel dicembre 2025 Puma ha presentato la nuova maglia casalinga della Svizzera per i Mondiali 2026, parte della collezione europea. Il design conferma il classico rosso intenso, con dettagli grafici bianchi e un audace chevron che evoca precisione e tradizione elvetiche.

Il modello Puma, in tessuto tecnico leggero e con tagli ergonomici, la rende adatta sia per la strada sia per il campo. La striscia Puma bianca e lo stemma ben posizionato mantengono l’estetica minimalista svizzera.

Il prezzo della maglia replica per i tifosi è di circa 100 € / 85 £, mentre le versioni autentiche e personalizzate costano di più a seconda di taglia e rivenditore. Le taglie bambino sono solitamente più economiche.