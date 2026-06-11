Il ritorno della Svizzera ai Mondiali FIFA 2026 porta entusiasmo per le nuove divise firmate Puma. La maglia casalinga è già stata presentata, mentre le prime immagini di quella da trasferta hanno già messo la Nati sotto i riflettori in vista del torneo estivo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
Rosso e bianco, simboli classici dell’identità elvetica, vengono reinterpretati in chiave moderna, mentre i colori alternativi suggeriscono che Puma stia esplorando nuove soluzioni per la divisa da trasferta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle maglie home e away della Svizzera, dal design alla data di lancio fino al prezzo.
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