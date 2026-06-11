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Switzerland 2026 World Cup kitPUMA
Angelica Daujotas

Divise della Svizzera per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Svizzera
Coppa del Mondo

Puma presenta una divisa casalinga dal design dinamico e uno stile svizzero audace, e una divisa da trasferta altrettanto evidente, in vista del campionato nordamericano.

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Il ritorno della Svizzera ai Mondiali FIFA 2026 porta entusiasmo per le nuove divise firmate Puma. La maglia casalinga è già stata presentata, mentre le prime immagini di quella da trasferta hanno già messo la Nati sotto i riflettori in vista del torneo estivo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

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Rosso e bianco, simboli classici dell’identità elvetica, vengono reinterpretati in chiave moderna, mentre i colori alternativi suggeriscono che Puma stia esplorando nuove soluzioni per la divisa da trasferta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle maglie home e away della Svizzera, dal design alla data di lancio fino al prezzo.

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Dove acquistarli: divise della Svizzera per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Switzerland 2026 World Cup kit - closer lookPUMA

    Divisa casalinga della Svizzera

    Nel dicembre 2025 Puma ha presentato la nuova maglia casalinga della Svizzera per i Mondiali 2026, parte della collezione europea. Il design conferma il classico rosso intenso, con dettagli grafici bianchi e un audace chevron che evoca precisione e tradizione elvetiche.

    Il modello Puma, in tessuto tecnico leggero e con tagli ergonomici, la rende adatta sia per la strada sia per il campo. La striscia Puma bianca e lo stemma ben posizionato mantengono l’estetica minimalista svizzera.

    Il prezzo della maglia replica per i tifosi è di circa 100 € / 85 £, mentre le versioni autentiche e personalizzate costano di più a seconda di taglia e rivenditore. Le taglie bambino sono solitamente più economiche.

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  • Divisa da trasferta della Svizzera

    La divisa casalinga della Svizzera è già nota, mentre quella da trasferta per i Mondiali 2026 non è ancora stata presentata. Le indiscrezioni più recenti indicano comunque una maglia chiara, forse bianca, con dettagli a contrasto rispetto al rosso della divisa casalinga.

    Il design, in linea con l’estetica 2026 di Puma, propone grafiche audaci e blocchi di colore moderni. Il lancio è atteso per l’inizio del 2026, probabilmente a marzo.

    Una volta confermati i dettagli, il prezzo dovrebbe rispecchiare quello della home: circa 100 € / 85 £ per la versione replica e cifra superiore per l’autentica.

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