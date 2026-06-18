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Scotland 2026 World Cup Home Kit playeradidas
Angelica Daujotas

Divise della Scozia per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Scozia
Coppa del Mondo

adidas presenta nuovi look dedicati alla Scozia in vista del tanto atteso ritorno ai Mondiali.

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La Scozia si prepara ai Mondiali FIFA 2026 con nuove divise per la “Tartan Army”, pronte per il ritorno in campo dopo 28 anni. adidas ha presentato la nuova maglia home, e i tifosi sono in fermento mentre la squadra si qualifica per la competizione negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

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Dai colori ispirati alla bandiera scozzese alle indiscrezioni sulla vivace divisa da trasferta, il kit unisce tradizione e modernità. Dopo la qualificazione la domanda è schizzata: ecco una guida rapida a maglie home e away, date di lancio e prezzi.

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Dove acquistarli: divise della Scozia per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Scotland 2026 World Cup Home Kitadidas

    Divisa casalinga della Scozia

    Il 5 novembre 2025 adidas e la Federcalcio scozzese hanno presentato la nuova divisa casalinga della Scozia per i Mondiali 2026: blu navy scuro con motivi a Saltire in rilievo e tre strisce più spesse sulle spalle. Disponibile nei negozi e online dal 6 novembre 2025.

    La maglia, di un blu intenso, presenta motivi Saltire in rilievo e uno stemma centrale che richiama la tradizione. Le Tre Strisce sulle spalle sono più spesse, per un tocco moderno.

    La domanda di ricerca per la divisa della Scozia è già schizzata in alto dopo la qualificazione della squadra, con i rivenditori che segnalano un forte interesse per le maglie home e le repliche.

    Il prezzo della replica è di circa 75 sterline nei principali mercati, mentre le taglie bambino costano meno negli store ufficiali, con opzione di personalizzazione al momento del checkout.

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  • Divisa da trasferta della Scozia

    La divisa casalinga è già in vendita e va a ruba, mentre la divisa da trasferta della Scozia per i Mondiali 2026 non è ancora stata presentata, ma diverse foto trapelate ne anticipano il design. Il lancio è previsto per marzo 2026, in linea con le tempistiche abituali di adidas.

    Le prime immagini mostrano una base “Trace Scarlet” (corallo chiaro) con dettagli e sottili righe in blu navy, una novità rispetto alle solite palette delle divise da trasferta. Lo stile retrò, ispirato alla divisa Umbro del 1999 ma in chiave adidas, ha già animato il dibattito tra i tifosi.

    Il prezzo dovrebbe allinearsi a quello della maglia casalinga, con variazioni a seconda di regione e rivenditore. Restate sintonizzati per il lancio di primavera e le opzioni di preordine.

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