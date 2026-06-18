Divise della Scozia per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

La Scozia si prepara ai Mondiali FIFA 2026 con nuove divise per la “Tartan Army”, pronte per il ritorno in campo dopo 28 anni. adidas ha presentato la nuova maglia home, e i tifosi sono in fermento mentre la squadra si qualifica per la competizione negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Dai colori ispirati alla bandiera scozzese alle indiscrezioni sulla vivace divisa da trasferta, il kit unisce tradizione e modernità. Dopo la qualificazione la domanda è schizzata: ecco una guida rapida a maglie home e away, date di lancio e prezzi.

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