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New Zealand kit home WC 26PUMA
Angelica Daujotas

Divise della Nuova Zelanda per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Nuova Zelanda

Puma presenta le nuove divise della Nuova Zelanda, ispirate a terra, vento e identità nazionale.

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Puma ha presentato le divise della Nuova Zelanda per i Mondiali FIFA 2026: gli “All Whites” indosseranno modelli che uniscono cultura, identità e paesaggi di Aotearoa.

Le nuove divise uniscono la classica felce d’argento a motivi Māori, raccontando tradizione e modernità.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise della Nuova Zelanda per la Coppa del Mondo 2026, compresi i modelli da casa e da trasferta.

Maggiori informazioni sulla Coppa del Mondo FIFA 2026:

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Negozio: divise della Nuova Zelanda per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • New Zealand 2026 home kitPuma

    Divisa casalinga della Nuova Zelanda

    La divisa casalinga della Nuova Zelanda per il 2026 esalta l’identità nazionale con un audace motivo a felce argentata su tutta la superficie.

    La maglia è nera e riprende il paradosso identitario degli “All Whites”, con un motivo tono su tono che attraversa fronte e retro, dando profondità e consistenza alla divisa.

    Il design, ispirato al paesaggio e al simbolo nazionale, rafforza il legame con Aotearoa. Dettagli bianchi per il logo Puma e lo stemma creano contrasto, mentre la scritta “Aotearoa” sul retro del collo è un sottile richiamo all’identità nazionale.

    Le divise sono state presentate a marzo 2026, in occasione del lancio globale di Puma in vista del torneo.


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  • New Zealand 2026 away kitPuma

    Divisa da trasferta della Nuova Zelanda

    La divisa da trasferta, più espressiva, sfoggia colori chiari ispirati alla cultura locale.

    La maglia bianca presenta vortici ispirati a Ngā Hau e Whā, i quattro venti che simboleggiano le forze direzionali della Nuova Zelanda. Il motivo evoca movimento, aria e il legame con la terra.

    Dettagli neri su stemma, logo e pannelli laterali, mentre sul retro del collo torna la scritta “Aotearoa”.

    Una divisa più concettuale di quella casalinga, pensata per distinguersi all’estero.

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