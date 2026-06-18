Divise della Nuova Zelanda per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

Puma ha presentato le divise della Nuova Zelanda per i Mondiali FIFA 2026: gli “All Whites” indosseranno modelli che uniscono cultura, identità e paesaggi di Aotearoa.
Le nuove divise uniscono la classica felce d’argento a motivi Māori, raccontando tradizione e modernità.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise della Nuova Zelanda per la Coppa del Mondo 2026, compresi i modelli da casa e da trasferta.
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