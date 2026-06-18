Divise della Nuova Zelanda per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

La divisa casalinga della Nuova Zelanda per il 2026 esalta l’identità nazionale con un audace motivo a felce argentata su tutta la superficie.

La maglia è nera e riprende il paradosso identitario degli “All Whites”, con un motivo tono su tono che attraversa fronte e retro, dando profondità e consistenza alla divisa.

Il design, ispirato al paesaggio e al simbolo nazionale, rafforza il legame con Aotearoa. Dettagli bianchi per il logo Puma e lo stemma creano contrasto, mentre la scritta “Aotearoa” sul retro del collo è un sottile richiamo all’identità nazionale.

Le divise sono state presentate a marzo 2026, in occasione del lancio globale di Puma in vista del torneo.



