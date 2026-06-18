La maglia casalinga rende omaggio alle leggendarie divise tedesche dei Mondiali. Il fondo bianco accoglie un motivo a rombi e chevron tricolore, ispirato alle vittorie del 1990 e 2014. Le quattro stelle sopra lo stemma celebrano i successi del 1954, 1974, 1990 e 2014.

Completano il kit pantaloncini neri e calzettoni bianchi, entrambi con il motivo a rombi, per un ensemble che unisce tradizione e modernità.

La divisa è stata lanciata il 6 novembre 2025 e si trova sul sito adidas, nel fan shop della DFB e in negozi selezionati. Costa 120 sterline (versione autentica) o 85 sterline (replica).