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adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidas
Angelica Daujotas

Divise della Germania per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Un classico moderno: la divisa della Germania per i Mondiali 2026 evoca le leggendarie vittorie del passato.

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Le divise della Germania per i Mondiali 2026 chiudono un’era. Adidas le disegna ispirandosi alle vittorie del passato, ma prepara già il cambio di fornitore.

La maglia casalinga, con i suoi motivi a rombi e a chevron, richiama i trionfi del passato. La versione da trasferta, secondo indiscrezioni, sarà audace. Entrambe le divise mixano nostalgia, prestazioni e orgoglio nazionale.

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Dove acquistare le divise della Germania per la Coppa del Mondo FIFA 2026

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    Divisa casalinga della Germania

    La maglia casalinga rende omaggio alle leggendarie divise tedesche dei Mondiali. Il fondo bianco accoglie un motivo a rombi e chevron tricolore, ispirato alle vittorie del 1990 e 2014. Le quattro stelle sopra lo stemma celebrano i successi del 1954, 1974, 1990 e 2014.

    Completano il kit pantaloncini neri e calzettoni bianchi, entrambi con il motivo a rombi, per un ensemble che unisce tradizione e modernità.

    La divisa è stata lanciata il 6 novembre 2025 e si trova sul sito adidas, nel fan shop della DFB e in negozi selezionati. Costa 120 sterline (versione autentica) o 85 sterline (replica).

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    Divisa da trasferta della Germania

    Riprendendo il linguaggio visivo della divisa casalinga, i chevron diagonali diventano un motivo full-surface in blu navy, creando una ripetizione ritmica di tre forme intrecciate. La palette unisce tinte di diverse epoche della DFB: le felpe blu con zip a un quarto del 1954, le maglie da allenamento blu e bianche degli anni ’60-’80 e i dettagli in blu acqua che evocano l’abbigliamento da allenamento degli anni ’90. Il design, pensato per un forte impatto visivo, include un’etichetta a bandiera sul fondo che celebra il legame tra adidas e la Germania dal 1954.

    Il prezzo della maglia home è di 120 £ per la versione autentica e 85 £ per la replica.

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