Le divise della Germania per i Mondiali 2026 chiudono un’era. Adidas le disegna ispirandosi alle vittorie del passato, ma prepara già il cambio di fornitore.
La maglia casalinga, con i suoi motivi a rombi e a chevron, richiama i trionfi del passato. La versione da trasferta, secondo indiscrezioni, sarà audace. Entrambe le divise mixano nostalgia, prestazioni e orgoglio nazionale.
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