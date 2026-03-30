La nuova maglia casalinga riprende il classico motivo a scacchi croato in una versione più piccola e raffinata, ispirata al design del 1990 ma adatta al calcio moderno. Non è una replica, ma una reinterpretazione fedele che mantiene spirito e impatto visivo originali. Il risultato è una divisa riconoscibile e contemporanea, che unisce tradizione e prestazioni, omaggiando un momento chiave del calcio croato.