Sono arrivate le divise della Croazia per i Mondiali 2026 e, come sempre, non manca l’iconico motivo a scacchi.
Il design iconico si ispira alla storica partita del 1990 contro gli Stati Uniti, quando la Croazia entrò nel calcio mondiale con una nuova identità.
A oltre 35 anni di distanza, la collezione rende omaggio a quel momento fondativo, unendo la storica ascesa della Croazia alla sicurezza e alla costanza di oggi. Il design esprime continuità, resilienza e la forza duratura dell’identità croata.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise della Croazia per i Mondiali del 2026: design, date di lancio e prezzi.
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