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Croatia WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Divise della Croazia per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Croazia

Presentate le maglie della Croazia 2026: scacchi classici e stile retrò.

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Sono arrivate le divise della Croazia per i Mondiali 2026 e, come sempre, non manca l’iconico motivo a scacchi. 

Le divise della Croazia sono ora disponibili su NikeShop.

Il design iconico si ispira alla storica partita del 1990 contro gli Stati Uniti, quando la Croazia entrò nel calcio mondiale con una nuova identità. 

A oltre 35 anni di distanza, la collezione rende omaggio a quel momento fondativo, unendo la storica ascesa della Croazia alla sicurezza e alla costanza di oggi. Il design esprime continuità, resilienza e la forza duratura dell’identità croata.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise della Croazia per i Mondiali del 2026: design, date di lancio e prezzi.

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Divise della Croazia per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Divisa casalinga della Croazia

    La nuova maglia casalinga riprende il classico motivo a scacchi croato in una versione più piccola e raffinata, ispirata al design del 1990 ma adatta al calcio moderno. Non è una replica, ma una reinterpretazione fedele che mantiene spirito e impatto visivo originali. Il risultato è una divisa riconoscibile e contemporanea, che unisce tradizione e prestazioni, omaggiando un momento chiave del calcio croato.

    Le divise della Croazia sonoora disponibilisu NikeShop.

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    Divisa da trasferta della Croazia

    La divisa da trasferta propone una versione scura e sobria dell’identità croata. Il classico motivo a quadri, ora in blu, crea contrasto e continuità con la maglia casalinga. Questa variante più scura dona un look composto e autorevole, rendendo la divisa da trasferta moderna e indipendente.

    Le divise della Croazia sonoora disponibilisu NikeShop.

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