Nonostante il Qatar non ospiterà i prossimi MondialiFIFA 2026, i preparativi sono già avanzati e includono una nuova linea di divise. adidas ha presentato la sua collezione casalinga più grande di sempre, con la nuova divisa del Qatar che debutta accanto a quelle delle nazionali più forti.

Dopo aver fatto la storia come paese ospitante nel 2022, il Qatar punta a lasciare il segno anche in Nord America. Colori nazionali per la home, design moderno per l'away: ecco date di uscita e prezzi.

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