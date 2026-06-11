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Qatar 2026 World Cup kit adidas
Angelica Daujotas

Divise della Coppa del Mondo 2026 in Qatar: divisa casa, divisa trasferta, date di lancio e prezzi

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Qatar
Coppa del Mondo

Il Qatar presenta i nuovi look firmati adidas mentre iniziano i preparativi per un altro Mondiale.

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Nonostante il Qatar non ospiterà i prossimi MondialiFIFA 2026, i preparativi sono già avanzati e includono una nuova linea di divise. adidas ha presentato la sua collezione casalinga più grande di sempre, con la nuova divisa del Qatar che debutta accanto a quelle delle nazionali più forti.

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Dopo aver fatto la storia come paese ospitante nel 2022, il Qatar punta a lasciare il segno anche in Nord America. Colori nazionali per la home, design moderno per l'away: ecco date di uscita e prezzi.

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Dove acquistarli: divise del Qatar per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Divisa casalinga del Qatar

    Nel novembre 2025 adidas ha presentato la divisa casalinga del Qatar per i Mondiali 2026, parte del lancio delle maglie di tutte le federazioni. Il design mantiene i colori tradizionali del Paese: base bianca con dettagli marroni, ispirati alla bandiera nazionale.

    Sul tessuto compaiono sottili grafiche tono su tono, ispirate ai motivi mediorientali e alle trame del deserto, che donano alla maglia un aspetto raffinato e minimalista. Il moderno modello adidas garantisce una silhouette slanciata, mentre stemma e Tre Strisce restano discreti, in linea con l’elegante estetica delle divise del Qatar, senza una reinvenzione radicale.

    Già in vendita presso rivenditori selezionati, la versione supporter costa circa 80-90 sterline / 90 euro, mentre la versione autentica varia in base al mercato e alla taglia.

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  • Divisa da trasferta del Qatar

    La divisa casalinga è ufficiale, mentre quella da trasferta del Qatar per i Mondiali 2026 è apparsa online in anteprima. Le immagini mostrano una maglia color sabbia chiaro con dettagli in marrone rossiccio.

    Il design, in linea con il tema adidas 2026, evoca il deserto e contrasta con la classica maglia casalinga bianca.

    Il lancio è previsto per marzo 2026, in linea con le tempistiche abituali di adidas, e il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno agli 80-90 £ / 90 €.

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