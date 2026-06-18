Divise dell'Australia per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

Sono arrivate le divise dell’Australia per i Mondiali 2026, che rendono omaggio alla tradizione calcistica australiana.

La collezione “Iconic Australia” celebra due decenni di storia e guarda al futuro, unendo tradizione e innovazione. Omaggia i momenti chiave del calcio australiano e sostiene una nuova generazione di talenti.

Il design unisce continuità e innovazione, ispirandosi alla campagna “Mission to Wreck” e proiettando la squadra verso il futuro.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise dell’Australia per i Mondiali del 2026: design, date di lancio e prezzi.

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