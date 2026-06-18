Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Australia WC 26 kitsNike
Renuka Odedra

Divise dell'Australia per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

SHOPPING
KITS
Coppa del Mondo
Australia

Presentate le divise dell’Australia per il 2026: tradizione e colori futuristici.

Pubblicità

Sono arrivate le divise dell’Australia per i Mondiali 2026, che rendono omaggio alla tradizione calcistica australiana. 

Le divise dell’Australia sono ora disponibili su Nike.

La collezione “Iconic Australia” celebra due decenni di storia e guarda al futuro, unendo tradizione e innovazione. Omaggia i momenti chiave del calcio australiano e sostiene una nuova generazione di talenti. 

Il design unisce continuità e innovazione, ispirandosi alla campagna “Mission to Wreck” e proiettando la squadra verso il futuro.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise dell’Australia per i Mondiali del 2026: design, date di lancio e prezzi.

Altre notizie sui Mondiali FIFA 2026:

  • 👕 Divise dei Mondiali 2026: svelate le maglie delle squadre top
  • 🎟️ Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026
  • 📺 Dove guardare la Coppa del Mondo FIFA 2026
  • ⚽️ Pallone dei Mondiali FIFA 2026: dove acquistare l’adidas Trionda

Negozio: divise dell’Australia per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Australia WC 26 home kit Nike

    Divisa casalinga dell'Australia

    La nuova divisa home si ispira alla maglia australiana del 2006 e all’era Total 90 di Nike. Giallo e verde, in versione moderna, con pantaloncini verdi sfumati che danno movimento e profondità. Un omaggio alla storia del calcio australiano, che conferma la sua presenza ai vertici.

    Le divise dell’Australia sono ora disponibili su Nike.

    • Pubblicità
  • Australia WC 26 Away kitNike

    Divisa da trasferta dell'Australia

    La divisa da trasferta si ispira alle albe australiane, simboleggiando slancio e il futuro del calcio locale. Le sfumature corallo e verde scuro evocano energia e progresso, mentre lo stemma federale lenticolare dona un effetto 3D.

    Le divise dell’Australia sono ora disponibili su Nike.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa del Mondo
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS