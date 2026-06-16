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Argentina FIFA World Cup 26 Mac Allisteradidas
Angelica Daujotas

Divise dell'Argentina per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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A. Mac Allister

Dal 1978 al 2022, la divisa casalinga dell’Argentina per il 2026 omaggia la storia dei Mondiali.

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L’Argentina, campione del mondo in carica, si prepara ai Mondiali 2026 con una nuova divisa home adidas che celebra i suoi trionfi passati guardando al futuro. Le classiche strisce bianche e azzurro cielo tornano in versione moderna con un gradiente a tre tonalità, omaggio alle vittorie del 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare il dettaglio “1896”, anno di fondazione della Federcalcio argentina, mentre i dettagli blu navy su spalle e polsini donano un tocco audace e raffinato.

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Negozio: divise dell’Argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026

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    Divisa casalinga dell'Argentina

    Adidas ha rinnovato l’iconico look dell’Argentina con una versione moderna delle strisce albicelesti. La divisa casalinga 2026 sfoggia tre sfumature di blu che attraversano le fasce azzurro cielo, evocando i trionfi del 1978, 1986 e 2022. Il design pulito unisce tradizione e contemporaneità, con il dettaglio “1896” sul retro del collo che ricorda la fondazione dell’AFA. Il risultato è una maglia che incarna l’identità calcistica argentina e celebra le sue epoche.

    I prezzi della nuova divisa casalinga dell’Argentina sono accessibili: le maglie per bambini partono da 50 sterline, quelle per adulti da 85 sterline, a seconda di finiture e vestibilità.

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Divisa da trasferta dell'Argentina

    La maglia da trasferta si ispira all’arte argentina e mostra un motivo blu a volute che richiama i decori nazionali. Tocchi di bianco su sfondo nero evidenziano le linee stilizzate, le volute floreali e le piante rampicanti, creando un forte contrasto. Sul retro del collo spicca la scritta “Argentina” davanti al Sol de Mayo, simbolo nazionale. 

    I prezzi della nuova divisa da trasferta dell’Argentina sono accessibili: maglie bambini da 50 sterline, adulti da 85 sterline, a seconda di finiture e vestibilità.

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