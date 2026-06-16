Divise dell'Argentina per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

Adidas ha rinnovato l’iconico look dell’Argentina con una versione moderna delle strisce albicelesti. La divisa casalinga 2026 sfoggia tre sfumature di blu che attraversano le fasce azzurro cielo, evocando i trionfi del 1978, 1986 e 2022. Il design pulito unisce tradizione e contemporaneità, con il dettaglio “1896” sul retro del collo che ricorda la fondazione dell’AFA. Il risultato è una maglia che incarna l’identità calcistica argentina e celebra le sue epoche.

I prezzi della nuova divisa casalinga dell’Argentina sono accessibili: le maglie per bambini partono da 50 sterline, quelle per adulti da 85 sterline, a seconda di finiture e vestibilità.