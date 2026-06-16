Divise dell'Argentina per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

L’Argentina, campione del mondo in carica, si prepara ai Mondiali 2026 con una nuova divisa home adidas che celebra i suoi trionfi passati guardando al futuro. Le classiche strisce bianche e azzurro cielo tornano in versione moderna con un gradiente a tre tonalità, omaggio alle vittorie del 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo compare il dettaglio “1896”, anno di fondazione della Federcalcio argentina, mentre i dettagli blu navy su spalle e polsini donano un tocco audace e raffinato.
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