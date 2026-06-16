Divise dell'Algeria per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

La maglia home si ispira alle dune del deserto algerino e presenta strisce beige e bianche che richiamano il paesaggio. Il verde brillante su collo e spalle evoca la bandiera nazionale.

Sul retro del collo compare la scritta “Algeria” in caratteri arabi, un dettaglio che collega la maglia al patrimonio culturale del Paese. Questa scelta di texture e colori naturali, opera di adidas, unisce tradizione e territorio, creando una divisa autentica. I tifosi possono acquistare la maglia da casa: la versione replica costa circa 85 sterline, mentre quella autentica da giocatore 120 sterline.