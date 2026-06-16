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adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidas
Angelica Daujotas

Divise dell'Algeria per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Algeria
Coppa del Mondo

Le strisce del Sahara e i vivaci dettagli verdi caratterizzano la nuova divisa dell’Algeria per i Mondiali.

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Le nuove divise dell’Algeria per i Mondiali 2026, firmate adidas, uniscono tradizione e modernità. L’ispirazione viene dalle dune del Sahara, che dona alla maglia casalinga un design essenziale e inconfondibilmente algerino.

Acquista le divise della Nazionale algerina per i Mondiali su adidas.

Dettagli verdi, trame raffinate e richiami alla tradizione legano giocatori e tifosi in un senso di appartenenza, mentre si preparano al viaggio verso il Nord America.

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Divise dell’Algeria per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Algeria 2026 World Cup home kitadidas

    Divisa casalinga dell'Algeria

    La maglia home si ispira alle dune del deserto algerino e presenta strisce beige e bianche che richiamano il paesaggio. Il verde brillante su collo e spalle evoca la bandiera nazionale.

    Sul retro del collo compare la scritta “Algeria” in caratteri arabi, un dettaglio che collega la maglia al patrimonio culturale del Paese. Questa scelta di texture e colori naturali, opera di adidas, unisce tradizione e territorio, creando una divisa autentica. I tifosi possono acquistare la maglia da casa: la versione replica costa circa 85 sterline, mentre quella autentica da giocatore 120 sterline.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Divisa da trasferta dell'Algeria

    Ispirata ai colori vivaci dei deserti rocciosi e delle rigogliose oasi algerine, la maglia da trasferta presenta strisce verticali verdi su uno sfondo verde intenso, che evoca i paesaggi unici del Paese. Sul retro del collo campeggia la scritta “ALGERIA” in arabo, a collegare la squadra alla propria patria nel suo percorso verso i Mondiali.

    I tifosi possono acquistare la maglia da trasferta: le repliche costano circa 85 sterline, mentre la versione autentica da giocatore 120 sterline.

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