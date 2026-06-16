Divise dell'Algeria per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

Le nuove divise dell’Algeria per i Mondiali 2026, firmate adidas, uniscono tradizione e modernità. L’ispirazione viene dalle dune del Sahara, che dona alla maglia casalinga un design essenziale e inconfondibilmente algerino.
Dettagli verdi, trame raffinate e richiami alla tradizione legano giocatori e tifosi in un senso di appartenenza, mentre si preparano al viaggio verso il Nord America.
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