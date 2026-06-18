La maglia casalinga del Giappone sfoggia il classico blu nazionale con una grafica astratta e dettagli in blu cenere. Il design evoca la foschia che si crea all’incontro tra cielo e mare, rappresentando l’orizzonte giapponese. Sul retro del collo compare la bandiera nazionale, simbolo di orgoglio. La tecnologia Climacool+ assicura freschezza e comfort ai giocatori.

È già in vendita: la versione replica costa 13.200 yen in Giappone e 85 sterline nel Regno Unito, mentre la versione autentica costa 19.800 yen in Giappone e 120 sterline nel Regno Unito.