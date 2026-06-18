Il Giappone si prepara alla Coppa del Mondo FIFA 2026 con le nuove divise adidas, che uniscono tecnologia moderna e simboli culturali. I modelli celebrano l’iconica bandiera “Hinomaru” e paesaggi giapponesi con grafiche astratte. A pochi mesi dal torneo, le maglie della nazionale entusiasmano i tifosi di tutto il mondo.
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