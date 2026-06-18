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Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidas
Angelica Daujotas

Divise del Giappone per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di uscita e prezzi

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Giappone
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Scopri in anteprima le divise del Giappone per il 2026 in vista dei Mondiali FIFA

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Il Giappone si prepara alla Coppa del Mondo FIFA 2026 con le nuove divise adidas, che uniscono tecnologia moderna e simboli culturali. I modelli celebrano l’iconica bandiera “Hinomaru” e paesaggi giapponesi con grafiche astratte. A pochi mesi dal torneo, le maglie della nazionale entusiasmano i tifosi di tutto il mondo.

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Dove acquistare le divise del Giappone per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • adidas japan national kitadidas is the official supplier of the Japan National Team

    Divisa casalinga del Giappone

    La maglia casalinga del Giappone sfoggia il classico blu nazionale con una grafica astratta e dettagli in blu cenere. Il design evoca la foschia che si crea all’incontro tra cielo e mare, rappresentando l’orizzonte giapponese. Sul retro del collo compare la bandiera nazionale, simbolo di orgoglio. La tecnologia Climacool+ assicura freschezza e comfort ai giocatori.

    È già in vendita: la versione replica costa 13.200 yen in Giappone e 85 sterline nel Regno Unito, mentre la versione autentica costa 19.800 yen in Giappone e 120 sterline nel Regno Unito.

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    Divisa da trasferta del Giappone

    Ispirata al tema “Colours Beyond the Horizon”, la divisa da trasferta del Giappone presenta 12 strisce colorate che simboleggiano l’unità nazionale. Su uno sfondo bianco sporco, 11 linee verticali sfumate scendono lungo la maglia come pioggia, simbolo dei 11 giocatori in campo; una striscia centrale rossa richiama il sole della bandiera e rappresenta il cuore della squadra: i tifosi. Sul retro del collo compare la bandiera nazionale, simbolo di orgoglio e identità. 

    La divisa da casa è già in vendita: la versione replica costa 13.200 yen in Giappone e 85 sterline nel Regno Unito, mentre la versione autentica costa 19.800 yen in Giappone e 120 sterline nel Regno Unito.

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