Sono arrivate le divise del Brasile per i Mondiali 2026: la Seleção non scherza.

Con cinque stelle sul petto e una storia vincente, le aspettative sul loro look sono sempre altissime. Nike risponde mixando tradizione e innovazione: una maglia home fedele ai colori iconici e una divisa away firmata Jordan che guarda al futuro.

Con richiami al 1970 e un design alternativo tra i più accattivanti del torneo, la collezione 2026 è già sotto i riflettori.

Qui trovi design, date di lancio e prezzi di entrambe le divise.

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