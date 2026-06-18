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Brazil 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Divise del Brasile per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Svelate le divise del Brasile per il 2026: l’iconico giallo incontra l’audace rivoluzione Jordan.

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Sono arrivate le divise del Brasile per i Mondiali 2026: la Seleção non scherza.

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Con cinque stelle sul petto e una storia vincente, le aspettative sul loro look sono sempre altissime. Nike risponde mixando tradizione e innovazione: una maglia home fedele ai colori iconici e una divisa away firmata Jordan che guarda al futuro.

Con richiami al 1970 e un design alternativo tra i più accattivanti del torneo, la collezione 2026 è già sotto i riflettori.

Qui trovi design, date di lancio e prezzi di entrambe le divise.

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Dove acquistarli: divise del Brasile per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Brazil 2026 World Cup home kitNike

    Divisa casalinga del Brasile

    Non si scherza con un classico – e il Brasile lo sa. È un’evoluzione raffinata, non una rivoluzione, proprio come ci si aspetta dalla maglia più iconica del calcio.

    La maglia casalinga 2026 resta fedele al giallo canarino, con dettagli verdi e pantaloncini blu, un look iconico da generazioni.

    Nike aggiunge comunque tocchi moderni: una grafica discreta ispirata alla bandiera brasiliana percorre il tessuto, mentre inserti in verde più brillante su fianchi e spalle donano un’allure decisa e contemporanea.

    I colori e i dettagli omaggiano la leggendaria squadra del 1970, tra le migliori di sempre.

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  • Brazil 2026 World Cup away kitNike

    Divisa da trasferta del Brasile

    Realizzata con Jordan Brand – prima volta per il Brasile ai Mondiali – la divisa da trasferta è audace e innovativa.

    La maglia ha una base blu intensa con grafiche sovrapposte e frastagliate, strisce tono su tono che disegnano un motivo dinamico sul petto. Dettagli gialli e inserti laterali color acquamarina richiamano la tradizionale palette brasiliana, mentre l’insieme trasmette energia e creatività.

    Il design, in alcune versioni, prende ispirazione dalla natura e dall’offensiva “pericolosa” del Brasile, puntando su un carattere aggressivo. Una divisa di grande impatto, tra le più discusse del ciclo 2026.

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