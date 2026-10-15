Disastro Italia in Champions: 4 sconfitte su 4, è la prima volta nella storia, il ranking cola a picco

È stata una due giorni davvero drammatica per le italiane in Champions League. Inter, Napoli, Como e Roma: quattro partite, quattro sconfitte.
Un record poco invidiabile: è la prima volta nella storia che tutte le nostre contingenti nella competizione per club più prestigiosa perdessero nello stesso turno. Il tutto condito da difeseinspiegabilmente fragili: sono stati 14 i goal subiti, davvero un’enormità.
Al momento, dopo 8 partite complessivamente giocate, le italiane in Champions hanno vinto solo una volta (il 4-1 del Como al Lipsia nella prima giornata), perdendone ben sei.
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