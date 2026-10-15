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Crollo italiane championsGetty
Matteo Occhiuto

Disastro Italia in Champions: 4 sconfitte su 4, è la prima volta nella storia, il ranking cola a picco

Champions League
Inter
Como
Roma
Napoli

Crollo storico in Champions League: 4 sconfitte su 4 per le italiane in un turno da incubo. Inter, Napoli, Como e Roma finiscono al tappeto, compromettendo la classifica e il Ranking stagionale UEFA.

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È stata una due giorni davvero drammatica per le italiane in Champions League. Inter, Napoli, Como e Roma: quattro partite, quattro sconfitte.

Un record poco invidiabile: è la prima volta nella storia che tutte le nostre contingenti nella competizione per club più prestigiosa perdessero nello stesso turno. Il tutto condito da difeseinspiegabilmente fragili: sono stati 14 i goal subiti, davvero un’enormità.

Al momento, dopo 8 partite complessivamente giocate, le italiane in Champions hanno vinto solo una volta (il 4-1 del Como al Lipsia nella prima giornata), perdendone ben sei.

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    ITALIANE RIMONTATE

    A far ulteriormente male è la modalità con cui sono arrivati questi ko. Napoli, Como e Roma hanno subito una rimonta dopo essere passate in vantaggio. Davvero inspiegabile il ko dei giallorossi, avanti 3-1 al minuto 80 e crollati in 7 giri d’orologio fino al 3-4. Certo, di fronte c’era il Real Madrid, ma subire tre reti in casa, nel finale, da 3-1 a 3-4, è pur sempre un enorme campanello d’allarme. Anche il ko del Napoli fa male, perché arrivato sul campo di un Villarreal non in enorme salute, mentre è evidente che il 3-2 subito dal Como a Rotterdam sia frutto anche di una mancanza evidente d’esperienza in certi palcoscenici.


  • Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    LA CLASSIFICA PIANGE: TRE SAREBBERO FUORI

    La classifica della League Phase inchioderebbe il nostro calcio: Roma (25° posto), Inter (29°) e Napoli (32°) sarebbero eliminate. Chivu e Allegri sono tristemente ancorate a quota zero punti dopo 180 minuti di gioco Resisterebbe solo il Como che, con il 12° posto, potrebbe fare i playoff. Un bilancio che sarebbe magrissimo.

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  • champions league ballGetty Images

    RANKING STAGIONAL UEFA: ITALIA AL 10° POSTO

    Sembra già utopistico pensare di poter conquistare uno dei primi due posti del Ranking stagionale UEFA, fondamentale per conquistare il 5° posto extra nella prossima edizione del torneo. L’Italia dopo questo turno di Champions è decima in classifica, con 4.357 punti. La classifica vede, al momento, Inghilterra (5.944), Portogallo (5.900) e Spagna (5.875) nelle prime tre posizioni.

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  • AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    LA SPERANZA IN MILAN, JUVE E ATALANTA

    Il nostro calcio, ora, si aggrappa a Milan, Juve e Atalanta, impegnate stasera in Europa e Conference League. Per risalire la classifica serve un ein-plen delle squadre di Amorim, Spalletti e Sarri, che hanno quindi il compito, oltre che per se stesse, di vincere anche per dare lustro al nostro calcio e per tenere viva l'ambizione di replicare lo slot aggiuntivo in Champions League per la Serie A.

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