Disastro Italia in Champions: 4 sconfitte su 4, è la prima volta nella storia, il ranking cola a picco

A far ulteriormente male è la modalità con cui sono arrivati questi ko. Napoli, Como e Roma hanno subito una rimonta dopo essere passate in vantaggio. Davvero inspiegabile il ko dei giallorossi, avanti 3-1 al minuto 80 e crollati in 7 giri d’orologio fino al 3-4. Certo, di fronte c’era il Real Madrid, ma subire tre reti in casa, nel finale, da 3-1 a 3-4, è pur sempre un enorme campanello d’allarme. Anche il ko del Napoli fa male, perché arrivato sul campo di un Villarreal non in enorme salute, mentre è evidente che il 3-2 subito dal Como a Rotterdam sia frutto anche di una mancanza evidente d’esperienza in certi palcoscenici.



