Diouf-Spence è il duello inatteso dell'Inter: perché oggi il francese è avanti nelle gerarchie

Si parte da un dato di fatto: Andy Diouf sarà titolare anche contro l'Udinese. Di nuovo sulla fascia destra del centrocampo a cinque dell'Inter. E questo, ormai, non sorprende più nessuno.
L'ex centrocampista del Lens, ormai, si è riconvertito in un altro ruolo. Sia per necessità che, va detto, per la sua capacità di adattarsi progressivamente nel migliore dei modi. E ormai pare che nessuno, almeno a breve termine, possa schiodarlo da lì e dalle scelte iniziali di Chivu.
Nemmeno Djed Spence? No, nemmeno lui. E questa sì, se vogliamo, è una discreta sorpresa considerando come l'inglese sia stato portato a Milano proprio per colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza di Dumfries verso il Real Madrid.
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