Diouf-Spence è il duello inatteso dell'Inter: perché oggi il francese è avanti nelle gerarchie

Chivu, alla fine, ha avuto ragione: Diouf si sta dimostrando un eccellente esterno. Non sarà Dumfries, le caratteristiche sono evidentemente diverse rispetto a quelle dell'olandese e qualche meccanismo va ancora perfezionato, ma la strada è quella giusta.

Se n'è accorto anche Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico della Francia. Nella lista dei preconvocati per le quattro partite di Nations League in programma tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, secondo quanto trapelato dall'Esagono, ci sarebbe proprio il nome di Diouf. Che mai, in precedenza, era stato preso in considerazione dall'ex ct Didier Deschamps.

Ironia della sorte, in caso di conferma della convocazione Diouf si ritroverà di fronte diversi compagni dell'Inter: Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito. La Francia è stata infatti inserita nello stesso girone dell'Italia e le due Nazionali si sfideranno il 2 ottobre.