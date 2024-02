Ufficiale l'esonero di Dionisi: Emiliano Bigica nuovo allenatore a interim del Sassuolo

Alessio Dionisi non è più l'allenatore del Sassuolo: fatali il ko con l'Empoli e i 20 punti in 25 partite. Al suo posto il tecnico della Primavera.

Dopo le voci circolate nella serata di ieri e in mattinata, ora è ufficiale: Alessio Dionisi non è più l'allenatore del Sassuolo.

Il tecnico è stato esonerato dal club neroverde tramite un comunicato apparso sul sito e sui canali social del club.

Fatali per l'allenatore la sconfitta arrivata in casa al 94' nello scontro diretto contro l'Empoli e il 17esimo posto in classifica, a pari punti (20) con le penultime Verona e Cagliari.

Come comunicato dal Sassuolo, il nuovo allenatore a interim è il tecnico della Primavera Emiliano Bigica.