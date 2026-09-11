Dimarco gioca Inter-Udinese? Le ultime sul recupero e la gestione di Chivu

Dimarco ha riportato una lieve distorsione al ginocchio nell'ultima gara contro il Napoli, che gli ha fatto saltare l'esordio in Champions al Bernabeu col Real Madrid.

L'infortunio, però, è praticamente smaltito, visto che Dimarco ha svolto metà dell'allenamento in gruppo e va verso la convocazione per Inter-Udinese di lunedì.