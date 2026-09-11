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Dimarco InterGetty Images
Marco Trombetta

Dimarco gioca Inter-Udinese? Le ultime sul recupero e la gestione di Chivu

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Le condizioni di Dimarco dopo l'infortunio subito contro il Napoli che gli ha fatto saltare la sfida di Champions col Real Madrid.

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Le ultime sul recupero di Federico Dimarco in vista di Inter-Udinese, in programma lunedì.

Rivedremo l'esterno nerazzurro di nuovo titolare sulla fascia sinistra?

  • COME STA DIMARCO

    Dimarco ha riportato una lieve distorsione al ginocchio nell'ultima gara contro il Napoli, che gli ha fatto saltare l'esordio in Champions al Bernabeu col Real Madrid.

    L'infortunio, però, è praticamente smaltito, visto che Dimarco ha svolto metà dell'allenamento in gruppo e va verso la convocazione per Inter-Udinese di lunedì.

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  • DIMARCO GIOCA TITOLARE INTER-UDINESE?

    Considerando, appunto, che la partita si giocherà lunedì, è probabile che Dimarco possa riprendersi una maglia da titolare contro l'Udinese.

    Nei prossimi giorni avrà modo di tornare completamente in gruppo ed essere a disposizione di Chivu, che poi valuterà come gestire Dimarco in base a quanti minuti avrà nelle gambe.

    Carlos Augusto, del resto, ha dato come sempre ottime garanzie come sostituto del numero 32 nerazzurro ed è probabile che ci sarà comunque staffetta tra i due.

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