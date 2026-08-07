Diao all'Atalanta è fattibile? Perché sarebbe perfetto per Sarri e perché è un'operazione dalla difficoltà estrema

Così parlava infatti Suwarso al podcast Business of Sport alla fine di luglio:

"Il mercato resta una delle principali fonti di reddito. Abbiamo preso Diao per 12 milioni e dopo pochi mesi abbiamo rifiutato un’offerta di 60 milioni. Più a lungo tieni il giocatore, maggiore può essere il profitto per questioni di ammortamento".

Parole in linea con quelle pronunciate a novembre a Sky, a cui Suwarso aveva rivelato un retroscena di mercato: un'offerta per Diao dall'Arabia Saudita rifiutata agli sgoccioli del mercato estivo di un anno fa.

"L'offertaè stata respinta perché era l’ultimo giorno di mercato. Mi hanno chiesto se avrei accettato un’offerta arrivata otto ore prima della chiusura. Ho detto che non potevo. Sono stati comunque rispettosi. Chi era il giocatore? Uno dei nostri esterni. Da un club saudita, sì. Era un’offerta molto alta. Se fosse arrivata prima, avrei detto sì. Ma ho chiesto al giocatore se volesse andare in Arabia Saudita e lui ha detto no. E ho pensato: meno male, perché avrei comunque rifiutato”.

Alla domanda se il giocatore in questione fosse Diao, Suwarso non aveva dato una risposta vera e propria. Ma aveva comunque fatto intendere che sì, si trattava proprio di lui, con un “vi lascio intuire da soli” piuttosto eloquente.