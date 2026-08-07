Diao all'Atalanta è fattibile? Perché sarebbe perfetto per Sarri e perché è un'operazione dalla difficoltà estrema

Assane Diao è entrato nel mirino dell'Atalanta. E dunque potrebbe essere proprio lui il volto nuovo per la rosa di Maurizio Sarri in vista dell'inizio della prossima stagione.
A rivelarlo giovedì è stata Sky Sport, secondo cui da Bergamo è partito un sondaggio verso Como. Con l'obiettivo, appunto, di capire la situazione dell'esterno senegalese di Fabregas.
Solo che c'è un problema, ed è abbastanza visibile: nonostante Diao rappresenti un elemento teoricamente ideale per la nuova Dea di Sarri, si tratta di una possibile operazione che definire complicata è quasi un eufemismo.
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