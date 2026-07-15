Di Gregorio, c'è il Leeds: il club inglese può affondare il colpo già questa settimana

Infatti, su Di Gregorio si è inserito il Leeds come viene riportato da La Gazzetta dello Sport. Non è una novità che il portiere italiano possa lasciare la Continassa: la Juventus sta cercando un nuovo numero uno di esperienza e gradirebbe affondare il colpo già in questa settimana, prima dell'amichevole che ci sarà contro il Basilea.

La stretta finale per il portiere è prevista entro l'inizio della prossima settimana: DibuMartinez ha lanciato segnali di gradimento alla Juventus, ma l'Aston Villa vorrebbe trattenere il giocatore argentino con il quale si dialogherà al termine dei Mondiali. In alternativa, attenzione sempre alla pista che porta a Guglielmo Vicario.

Chiaramente, un portiere dovrà lasciare la Juventus e le indiscrezioni parlano di questo interesse del Leeds per Di Gregorio: l'ex Monza, tuttavia, vorrebbe rimanere in bianconero e giocarsi le sue carte.