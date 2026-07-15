Di Gregorio, c'è il Leeds: il club inglese può affondare il colpo già questa settimana

Il mercato della Juventus dell'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali è pronto a decollare. La società bianconera sta valutando con attenzione tutti i profili richiesti dall'allenatore Luciano Spalletti, considerando anche il discorso legato alle uscite e ai possibili esuberi che potrebbero aumentare il budget a disposizione della Vecchia Signora in questa sessione estiva di mercato.
Fra questi attenzione alla posizione di Michele Di Gregorio che potrebbe diventare un pezzo pregiato da scarificare all'altare di questa finestra di calciomercato per poter affondare il colpo su colui che sarà il nuovo estremo difensore bianconero.
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