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Michele Di Gregorio JuventusGetty Images
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Di Gregorio, c'è il Leeds: il club inglese può affondare il colpo già questa settimana

Calciomercato
Serie A
Juventus
Leeds United
M. Di Gregorio

L'ex portiere del Monza può lasciare Torino e approdare in Premier League: i dettagli della possibile operazione con la Juve.

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Il mercato della Juventus dell'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali è pronto a decollare. La società bianconera sta valutando con attenzione tutti i profili richiesti dall'allenatore Luciano Spalletti, considerando anche il discorso legato alle uscite e ai possibili esuberi che potrebbero aumentare il budget a disposizione della Vecchia Signora in questa sessione estiva di mercato.

Fra questi attenzione alla posizione di Michele Di Gregorio che potrebbe diventare un pezzo pregiato da scarificare all'altare di questa finestra di calciomercato per poter affondare il colpo su colui che sarà il nuovo estremo difensore bianconero.

E c'è un club che può far nuovamente felice la Juventus.


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  • LEEDS SU DI GREGORIO

    Infatti, su Di Gregorio si è inserito il Leeds come viene riportato da La Gazzetta dello Sport. Non è una novità che il portiere italiano possa lasciare la Continassa: la Juventus sta cercando un nuovo numero uno di esperienza e gradirebbe affondare il colpo già in questa settimana, prima dell'amichevole che ci sarà contro il Basilea.

    La stretta finale per il portiere è prevista entro l'inizio della prossima settimana: DibuMartinez ha lanciato segnali di gradimento alla Juventus, ma l'Aston Villa vorrebbe trattenere il giocatore argentino con il quale si dialogherà al termine dei Mondiali. In alternativa, attenzione sempre alla pista che porta a Guglielmo Vicario.

    Chiaramente, un portiere dovrà lasciare la Juventus e le indiscrezioni parlano di questo interesse del Leeds per Di Gregorio: l'ex Monza, tuttavia, vorrebbe rimanere in bianconero e giocarsi le sue carte.

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  • DOPO MUHAREMOVIC...

    Un Leeds che ha già aumentato il budget per il mercato bianconero, andando a chiudere l'operazione con il Sassuolo per Tarik Muharemovic: il club inglese ha trovato la quadra con i neroverdi per una cifra pari a 40 milioni di euro (valutazione e richiesta degli emiliani) con il bosniaco che ha accettato la destinazione.

    Metà di questa cifra finirà nelle casse della Vecchia Signora che si era assicurata il 50% della futura rivendita del difensore centrale: circa 20 milioni di euro che la Juventus potrà reinvestire sul mercato.

    E ora il Leeds pensa anche a Di Gregorio.

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