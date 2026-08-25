E' tutto fatto per il trasferimento di Michele Di Gregorio dalla Juventus al Bournemouth. Il portiere ex Monza giocherà questa stagione in Premier League, oggi è arrivata l'ufficialità dell'affare in prestito con diritto di riscatto. Il portiere scuola Inter ha collezionato in bianconero 84 presenze in tutte le competizioni.
Di Gregorio al Bournemouth è ufficiale: formula e cifre dell'affare, quanto incassa la Juventus
IL COMUNCATO DELLA JVUENTUS: QUANTO INCASSA
Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Di Gregorio a fronte di un corrispettivo di € 1,3 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Bournemouth di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 12,7 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.
DI GREGORIO: "IL BOURNEMOUTH MI HA VOLUTO FORTEMENTE"
Questo il comunicato del Bournemouth:
L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'ingaggio di Michele Di Gregorio in prestito stagionale dalla Juventus. Il portiere ventinovenne approda ai "Cherries" dopo essersi affermato come uno dei numeri uno più apprezzati della Serie A, portando con sé una significativa esperienza ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Di Gregorio ha iniziato la sua carriera professionistica all'Inter, maturando poi preziosa esperienza in prima squadra durante i prestiti a Renate, Novara e Pordenone. In seguito, ha vissuto una stagione di svolta con il Monza, contribuendo alla storica promozione del club in Serie A.
Le sue prestazioni nella massima serie italiana gli hanno valso ampi riconoscimenti: è stato infatti nominato miglior portiere della Serie A per la stagione 2023/24, mantenendo la porta inviolata in 14 occasioni su 37 presenze complessive tra tutte le competizioni. Trasferitosi alla Juventus nell'estate del 2024, ha collezionato presenze sia in ambito nazionale che europeo, arricchendo il proprio curriculum con l'esperienza in Champions League.
Commentando il suo trasferimento all'AFC Bournemouth, Di Gregorio ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qui. È un momento molto importante per me e credo che la decisione di venire a Bournemouth sia stata quella giusta.
"Ho percepito il forte desiderio del club di avermi qui e ho avvertito l'ambizione della società di continuare a crescere e a raggiungere grandi traguardi. La Premier League è il campionato più bello del mondo. È un onore per me essere qui e avere l'opportunità di giocare a un livello così alto".
Tiago Pinto, Presidente delle operazioni calcistiche dell'AFC Bournemouth, ha commentato: "Michele è un portiere dalle eccellenti qualità e con una preziosa esperienza ai massimi livelli. Ha dimostrato costantemente il suo valore in Serie A e nelle competizioni europee; siamo convinti che rappresenterà un ottimo innesto per la nostra rosa".
Di Gregorio indosserà la maglia numero 20 dell'AFC Bournemouth e si unirà ai nuovi compagni di squadra in vista della prima partita casalinga della stagione in Premier League, in programma questo fine settimana.
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PENALE IN CASO DI MANCATO ACQUISTO
Secondo Fabrizio Romano qualora il Bournemouth decidesse di non esercitare l’opzione, sarebbe comunque tenuto a versare 1,5 milioni di euro alla Juventus a titolo di penale.
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