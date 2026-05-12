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Francesco Schirru

Derby di Roma lunedì, in contemporanea con Milan, Como, Juventus e Napoli? Le ultime sul caos Lega-Prefettura

Serie A
Roma vs Lazio
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La Lega aveva annunciato cinque gare in contemporanea domenica alle 12:30, tra cui il Derby di Roma. La prefettura, visti gli Internazionali di tennis, ha però spostato il match cittadino a lunedì.

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L'annuncio della Lega, che aveva ufficializzato cinque partite in contemporanea alle 12:30 di domenica, è stato ribaltato dalla prefettura romana, che ha deciso di spostare il Derby di Roma a lunedì 18 maggio, ore 20:45, in virtù della concomitanza degli Internazionali di tennis, previsti al Foro Italico e dunque nelle vicinanze dell'Olimpico.

Per una questione di ordine pubblico, la Prefettura ha appurato come sia impossibile giocare il Derby nelle stesse ore delle finali del torneo tennistico, portando così a un caos generale sulla questione Roma-Lazio, ma non solo. In teoria, infatti, la Lega aveva previsto la contamporaneità delle gare delle squadre impegnate nella lotta Champions, ovvero Napoli, Como, Milan, Juventus e della stessa squadra giallorossa, ma con lo slittamento a lunedì la contamporaneità potrebbe sfumare.

Non è infatti chiaro se la Roma sarà l'unica squadra a scendere in campo lunedì, oppure se tutte e cinque le gare verranno disputate il 18 maggio.

A questo punto, qualora le sfide Champions fossero giocate in contemporanea alle 20:45, rimarrebbe scoperta la fascia oraria delle 12:30 di domenica, sempre per un discorso di contamporaneità che vede le tre squadre in lotta per la salvezza, ovvero Cagliari, Lecce e Cremonese, in campo nella serata di domenica, con un match previsto alle 15:00 e uno alle 18:00.

  • RICORSO AL TAR

    La Lega Serie A ricorre al TAR per provare ad evitare la decisione del Prefetto di Roma di spostare a lunedì sera il Derby.

    Qualora il TAR dovesse respingere il ricorso della Lega, le strade sarebbero due: far giocare le cinque partite in contemporanea lunedì per salvaguardare la contemporaneità, o rimescolare il calendario del 37esimo turno lasciando perdere la contemporaneità che sarebbe eventualmente applicata solamente nell'ultimissimo turno di Serie A.


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  • LA RIVOLTA DEI TIFOSI

    Mentre la politica ricorre, cambia e decide, i tifosi, ovviamente, non ci stanno: migliaia di fans si muoveranno per i vari stadi in cui è prevista la Serie A, senza però sapere quale sarà la giornata degli effettivi incontri.

    Inutile dire che per migliaia di persone la disputa dei match nella serata di lunedì risulti più complicata, soprattutto se comunicata pochi giorni prima.

    Il rischio è che siano bruciati centinaia di euro per biglietti, spostamenti e alloggi, considerando come in molti casi non sarà possibile annullare o cancellare il proprio viaggio oramai programmato per un evento posticipato all'ultimo momento.

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