Derby di Roma lunedì, in contemporanea con Milan, Como, Juventus e Napoli? Le ultime sul caos Lega-Prefettura

L'annuncio della Lega, che aveva ufficializzato cinque partite in contemporanea alle 12:30 di domenica, è stato ribaltato dalla prefettura romana, che ha deciso di spostare il Derby di Roma a lunedì 18 maggio, ore 20:45, in virtù della concomitanza degli Internazionali di tennis, previsti al Foro Italico e dunque nelle vicinanze dell'Olimpico.

Per una questione di ordine pubblico, la Prefettura ha appurato come sia impossibile giocare il Derby nelle stesse ore delle finali del torneo tennistico, portando così a un caos generale sulla questione Roma-Lazio, ma non solo. In teoria, infatti, la Lega aveva previsto la contamporaneità delle gare delle squadre impegnate nella lotta Champions, ovvero Napoli, Como, Milan, Juventus e della stessa squadra giallorossa, ma con lo slittamento a lunedì la contamporaneità potrebbe sfumare.

Non è infatti chiaro se la Roma sarà l'unica squadra a scendere in campo lunedì, oppure se tutte e cinque le gare verranno disputate il 18 maggio.

A questo punto, qualora le sfide Champions fossero giocate in contemporanea alle 20:45, rimarrebbe scoperta la fascia oraria delle 12:30 di domenica, sempre per un discorso di contamporaneità che vede le tre squadre in lotta per la salvezza, ovvero Cagliari, Lecce e Cremonese, in campo nella serata di domenica, con un match previsto alle 15:00 e uno alle 18:00.