Il nuovo allenatore giallorosso è atteso dai primi big match da quando è arrivato in panchina dopo il primo periodo di ambientamento.

La famosa prova del nove è servita: Roma-Inter e Feyenoord-Roma diranno tanto sul lavoro di De Rossi fatto nelle ultime tre settimane.

Il nuovo allenatore giallorosso, tornato a Trigoria il 16 gennaio scorso, è atteso dai primi veri big match da quando siede in panchina.

Dopo nove punti ottenuti in tre giornate, dunque, ecco il crush-test all'Olimpico contro la capolista Inter prima della complicata trasferta in Olanda al "De Kuip" per i 16esimi di Europa League.