De Roon è finito in panchina con Sarri: all'Atalanta si sta andando verso la fine di un'epoca?

Attenzione: all'Atalanta, da un certo punto di vista, potrebbe essere in corso una sorta di chiusura di un'epoca. Con protagonista Marten De Roon, lo storico protagonista di mille battaglie.
Il centrocampista olandese, reduce dai (deludenti) Mondiali disputati con la propria Nazionale, ha perso il posto. Il che è una notizia a tutti gli effetti: si parla del recordman di presenze con la maglia nerazzurra cucita sulla pelle, di un pilastro del magnifico ciclo gasperiniano, di un bergamasco d'adozione.
Ma Gasperini non c'è più e non c'è più nemmeno il sistema di gioco che l'attuale allenatore della Roma utilizzava all'Atalanta. Oggi a comandare è il Comandante: Maurizio Sarri. Ed è come se per tanti elementi della rosa si fosse aperto un altro mondo.
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