De Roon è finito in panchina con Sarri: all'Atalanta si sta andando verso la fine di un'epoca?

Per quanto riguarda De Roon, i dubbi avevano cominciato a sorgere nel momento esatto in cui si è sparsa la voce dell'accordo tra Sarri e l'Atalanta: riuscirà - ci si chiedeva - l'olandese a trovare il proprio posto nel mondo nel 4-3-3 dell'ex tecnico biancoceleste?

La risposta, sempre per il momento, è no. Proprio perché il titolare davanti alla difesa è diventato Gaetano. De Roon ha preso il suo posto a mezz'ora dalla fine di Schalke-Atalanta, si è piazzato a fare il regista, ma la realtà delle cose dice che oggi è diventato una seconda scelta dietro all'ex cagliaritano.

A pesare è soprattutto il cambio di modulo di Sarri: De Roon è sempre stato abituato a giocare a due in mezzo, a gestire gioco ed emozioni con senso della posizione ed esperienza, ma non è né un play né una mezzala nel vero senso del termine. Poco adatto, dunque, a un 4-3-3 che a Bergamo non ha di fatto mai sperimentato.