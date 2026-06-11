David, Lukaku, Gimenez, Koopmeiners e Jashari: cinque giocatori di Serie A in cerca di rilancio ai Mondiali

Restando in casa Juventus non è andata certo meglio la stagione di Teun Koopmeiners.

L'olandese, a differenza di David, era al secondo anno in bianconero e non aveva il problema di ambientarsi in un nuovo campionato, dato che proveniva dall'Atalanta dove aveva fatto benissimo.

Ma alla Juventus il giocatore ammirato a Bergamo non si è di fatto mai visto. Un po' esterno offensivo, un po' trequartista, un po' mediano e infine perfino difensore. Koopmeiners ha giocato, abbastanza male, dappertutto. Finché anche Luciano Spalletti, che lo avrebbe voluto già ai tempi del Napoli, si è dovuto arrendere.

La sua seconda stagione si è conclusa in panchina, proprio come David. E con un bottino magrissimo: due goal e un assist in 45 presenze.

Koopmeiners, che per un periodo aveva perso la Nazionale, è stato comunque convocato per i Mondiali dall'Olanda.

Mentre l'ex compagno di club De Roon ha provato a spiegare cosa non sta funzionando alla Juventus a Supernovapodcast: "Lui è molto forte. Per me un conto è stare all’Atalanta dove Gasperini ti mette in una condizione impressionante, un altro invece è andare alla Juventus: hanno un modus operandi diverso. Teun è un giocatore che deve sempre allenarsi a pieno regime con continuità. Io credo che il talento puro sia particolare, e che per coltivarlo ti devi allenare bene per essere forte”.