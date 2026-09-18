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Dalle critiche con l'Inter alla Nazionale: Josep Martinez è la sorpresa della Spagna di de la Fuente

Spagna
J. Martinez
Inter

A sorpresa è arrivata la chiamata in Nazionale per Josep Martinez, tra le novità del ct de la Fuente per gli impegni delle Furie Rosse contro Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca in Nations League.

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Fortemente criticato, a rischio panchina dopo lo svarione contro il Real Madrid (che ha offuscato due-tre interventi miracolosi) e i tre goal incassati contro l'Udinese, eppure considerato finalmente pronto per ricevere nuovamente la chiamata in Nazionale, a distanza di 5 anni dalla prima e unica presenza: sono giorni decisamente movimentati, nel bene e nel male, per Josep Martinez, il cui nome spicca nella lista diramata quest'oggi dal ct della Spagna Luis de la Fuente.


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  • LA SCELTA DI DE LA FUENTE

    Il portiere dell'Inter è una delle novità nella lista della Spagna per gli impegni in UEFA Nations League in programma tra fine settembre e inizio ottobre. Martinez completa il parco dei portieri alle spalle di due big come Unai Simon e David Raya, prendendo di fatto il posto di Joan Garcia, numero uno del Barcellona, ai box per un infortunio al ginocchio.

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  • IL RITORNO IN NAZIONALE DOPO 5 ANNI

    Il Pepo ritrova la maglia della Nazionale a più di 5 anni di distanza dalla prima e fin qui unica presenza, registrata l'8 giugno 2021 in un'amichevole contro la Lituania vinta dalla Spagna per 4-0: per Martinez 22 minuti, subentrando ad Alvaro Ferllo, in una Nazionale fortemente sperimentale.

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  • I CONVOCATI DELLA SPAGNA

    • Portieri: Unai Simón, David Raya, Josep Martínez.
    • Difensori: Pedro Porro, Pubill, Laporte, Cubarsí, Eric García, Huijsen, Cucurella, Grimaldo.
    • Centrocampisti: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Merino, Fermín, Olmo.
    • Attaccanti: Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Nico Williams, Baena, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez.

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  • IL CALENDARIO DELLA SPAGNA

    La Spagna scenderà in campo sabato 26 settembre contro l'Inghilterra a Wembley, per poi affrontare la Croazia (il 29 settembre a Siviglia e il 6 ottobre a Spalato) e la Repubblica Ceca (il 3 ottobre a Oviedo).

    • 26 settembre: Inghilterra-Spagna
    • 29 settembre: Spagna-Croazia
    • 3 ottobre: Spagna-Repubblica Ceca
    • 6 ottobre: Croazia-Spagna
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