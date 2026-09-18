Dalle critiche con l'Inter alla Nazionale: Josep Martinez è la sorpresa della Spagna di de la Fuente

Fortemente criticato, a rischio panchina dopo lo svarione contro il Real Madrid (che ha offuscato due-tre interventi miracolosi) e i tre goal incassati contro l'Udinese, eppure considerato finalmente pronto per ricevere nuovamente la chiamata in Nazionale, a distanza di 5 anni dalla prima e unica presenza: sono giorni decisamente movimentati, nel bene e nel male, per Josep Martinez, il cui nome spicca nella lista diramata quest'oggi dal ct della Spagna Luis de la Fuente.







