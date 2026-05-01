Dalle critiche alla voci sulla cessione: Leao deve (ri)dimostrarsi da Milan

Quello che sta per concludersi è il settimo anno di Rafael Leao al Milan.





Un matrimonio vissuto tra alti e bassi, un'altalena ormai cronica a cui anche il portoghese è abituato, ma che continua a tener vivo il dibattito su chi è pro e chi è contro il genio del 10 rossonero.





Fuoriclasse, incompiuto, discontinuo, talento puro: su Rafa se ne dice di ogni ed anche questa stagione non ha risparmiato il consueto tam tam di critiche e dubbi al lusitano, complice un rendimento a fasi alterne. Nulla di nuovo verrebbe da dire, così come non è una novità che Leao sia chiamato a (ri)dimostrarsi all'altezza di una maglia con la quale si è regalato gioie e dolori.