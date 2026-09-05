Dal Milan al Milan, è una Juventus rivoluzionata: dei 15 in campo un anno fa non giocherà quasi nessuno

Chi con ogni probabilità non farà parte dell'undici titolare della Juventus domenica sera è Lloyd Kelly: il nuovo acquisto Lucumí si è presentato contro il Parma e dovrebbe tenersi stretta una maglia accanto a Bremer. Che a ottobre di un anno fa, a sua volta, non c'era a causa di un infortunio.

Quella notte a giocare dall'inizio era stato Rugani, schierato da Tudor tra Gatti e lo stesso Kelly. Ma tutti e tre, domenica sera, partiranno dalla panchina.



