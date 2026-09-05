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JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Dal Milan al Milan, è una Juventus rivoluzionata: dei 15 in campo un anno fa non giocherà quasi nessuno

Serie A
Juventus
Juventus vs Milan
Milan

Il 5 ottobre 2025, con Tudor in panchina, i bianconeri non andavano oltre un deludente 0-0 all'Allianz Stadium: dei giocatori in campo in quella partita oggi ci sono solo Kalulu, Locatelli e Conceiçao.

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Come cambiano le cose. In una vita intera, a volte, ma a volte anche in meno di 12 mesi. Chiedere per informazioni alla Juventus, irriconoscibile rispetto a un anno fa.

Domenica sera gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno il Milan nel primo big match del loro campionato, nonché posticipo domenicale della terza giornata di Serie A. E guardando alla probabile (probabilissima) formazione di partenza, quasi non ci si crede che sia la stessa squadra dell'ultima sfida casalinga ai rossoneri.

Il 5 ottobre del 2025, un deludente 0-0 terminato tra i fischi dell'Allianz Stadium e caratterizzato da un rigore sparato alle stelle da Pulisic, c'era una Juventus; oggi ce n'è un'altra, completamente rivoluzionata per tutta una serie di ragioni. La riprova? 12 dei 15 bianconeri in campo quella sera o dall'inizio o dalla panchina non ci saranno, certamente o quasi certamente.

Ah, diverso è anche l'allenatore: in quella partita (d'andata, poi ci sarebbe stato un altro 0-0 a San Siro a fine aprile) sulla panchina della Juventus sedeva Igor Tudor, non Spalletti.

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  • LA FORMAZIONE DI QUELLA JUVENTUS

    L'undici di partenza della Juventus in quel 5 ottobre e in quello 0-0 contro il Milan? Eccolo:

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor

    Nel corso della gara sarebbero poi entrati Kostic, Openda, Vlahovic e Thuram, rispettivamente al posto di Rugani, Conceiçao, Yildiz e David.

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  • LE CESSIONI

    Diversi giocatori scelti da Tudor in quello Juventus-Milan, intanto, non ci sono più. Semplicemente perché hanno cambiato squadra durante la finestra estiva del calciomercato.

    Si parte da Di Gregorio, sostituito in porta da Vicario. E si finisce con Vlahovic, andatosene a parametro zero senza firmare il contratto in scadenza.

    Ma la lista è un po' più lunga, anche se non lunghissima: non giocano più a Torino nemmeno Openda e David, le due più grandi delusioni della scorsa stagione, trasferitisi rispettivamente al Lione e all'Atletico Madrid, oltre a Kostic passato al PSV.

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  • QUANTI INFORTUNI

    Si prosegue con gli infortunati, non pochi nemmeno questi. A partire da Kenan Yildiz, che dopo essersi fatto male a un piede è stato costretto a operarsi e dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per diverse settimane.

    Si opererà anche Khephren Thuram, pure lui costretto a un lungo stop. Diversamente da Yildiz, però, a causa di un problema a un ginocchio.

    Non solo: sono praticamente out contro il Milan anche Andrea Cambiaso e Weston McKennie, rispettivamente per un guaio a una caviglia e un infortunio muscolare.

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  • LE SCELTE TECNICHE

    Chi con ogni probabilità non farà parte dell'undici titolare della Juventus domenica sera è Lloyd Kelly: il nuovo acquisto Lucumí si è presentato contro il Parma e dovrebbe tenersi stretta una maglia accanto a Bremer. Che a ottobre di un anno fa, a sua volta, non c'era a causa di un infortunio.

    Quella notte a giocare dall'inizio era stato Rugani, schierato da Tudor tra Gatti e lo stesso Kelly. Ma tutti e tre, domenica sera, partiranno dalla panchina.


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  • L'11 DI SPALLETTI

    Per quanto riguarda l'undici che Spalletti schiererà domenica sera dal primo minuto, sarà presumibilmente questo qui:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

    Otto i volti nuovi rispetto a 11 mesi fa: Vicario, Lucumí, Celik e Kolo Muani, oltre a Boga arrivato a gennaio, Bremer che come detto non c'era e i cavalli di ritorno Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

    Gli unici reduci, dunque, rimasti a Torino e abili e arruolabili per la partita? Locatelli, Kalulu e Conceiçao. Una sorta di ponte tra il recente passato e il presente.

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