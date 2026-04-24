Dal +10 al +3: come Milan e Juventus sono arrivate al possibile aggancio in un mese e mezzo

La classifica dice che il Milan ha 66 punti, come il Napoli, e la Juventus ne ha 63. Entrambe, insomma, sono lì. I rossoneri secondi, i bianconeri quarti. E domenica sera andrà in scena una sorta di scontro diretto per la Champions League.
Solo che un mese e mezzo fa la situazione era ben diversa. Con il Milan a sognare uno Scudetto sempre meno possibile ma non ancora impossibile, e la Juve ad arrancare dietro alle prime quattro posizioni, con chances più concrete che mai di dover disputare l'Europa League nella prossima stagione.
Come si è arrivati al +3 in classifica e al possibile aggancio che domenica sera si concretizzerebbe in caso di colpo juventino a San Siro? I motivi che hanno portato all'avvicinamento della squadra di Luciano Spalletti a quella dell'ex Massimiliano Allegri.