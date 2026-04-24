Dal +10 al +3: come Milan e Juventus sono arrivate al possibile aggancio in un mese e mezzo

Considerato all'inizio della stagione non in grado di lottare per lo Scudetto, il Milan è rimasto lì a giocarsela quasi fino in fondo. E questo è un merito della squadra, di Allegri, di tutti coloro che sono riusciti a rimanere sulla scia dell'Inter.

Poi qualcosa si è rotto. Le sconfitte hanno cominciato ad arrivare un po' più spesso, il tutto mentre i rivali riacquisivano sicurezza e risultati. Il Milan ha perso slancio, vigore mentale e fisico. E i risultati sul campo ne sono stati la logica conseguenza.

"Quando sei in cima e nel finale di stagione perdi il sogno Scudetto hai un momento di rilassamento - ha spiegato Allegri dopo lo 0-3 contro l'Udinese - Sono sicuro che reagiremo, questa sconfitta ci fa capire che il posto Champions è davvero a rischio".