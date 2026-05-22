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Vlahovic JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Da Vlahovic a Lorenzo Pellegrini, da Modric a Celik: per chi l'ultima di Serie A può essere l'ultimo ballo

Calciomercato
Serie A

Tanti protagonisti del nostro campionato vanno in scadenza di contratto tra poco più di un mese. E nel weekend potrebbero giocare l'ultima partita con la loro attuale squadra.

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This is the end. La fine del campionato, con l'ultima giornata che prenderà il via questa sera con il primo anticipo tra Fiorentina e Atalanta, inutile ai fini della classifica. Ma anche la fine dell'avventura per parecchi protagonisti della Serie A.

In tanti saluteranno la squadra che in questo momento stanno difendendo, in tanti svestiranno la maglia che in questo momento stanno indossando. Per un semplice motivo: sono in scadenza di contratto, vincolo che andrà a chiudersi tra poco più di un mese, il 30 giugno, e che dal giorno successivo li lascerà liberi di scegliersi la destinazione futura (per chi avrà ancora voglia di giocare, almeno).

Per chi, dunque, l'ultima di campionato rappresenterà l'ultima in generale prima di un cambio di rotta? Attenzione, perché quest'anno il numero di incerti di lusso è particolarmente alto.

  • Vlahovic JuventusGetty Images

    DUSAN VLAHOVIC

    Dusan Vlahovic potrebbe aver disputato l'ultima all'Allianz Stadium domenica scorsa. Non è andata bene: la Juventus ha perso contro la Fiorentina, si è forse giocata ogni chance di andare in Champions League e lui si è visto annullare la rete del possibile pareggio.

    "La speranza concreta è che non sia l'ultima allo Stadium - diceva Giorgio Chiellini prima della partita - Vedremo a fine stagione. Dusan è concentrato come se avesse altri 10 anni di contratto".

    Le trattative per il rinnovo vanno avanti ormai da mesi, da quando cioè il prolungamento impossibile è diventato possibile se non probabile. Ma la possibile assenza dalla Champions potrebbe ribaltare ogni piano.

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  • FBL-ITA-SERIEA-ROMA-LAZIOAFP

    PAULO DYBALA

    A Roma è tornato il sereno sul fronte Paulo Dybala. Anche se un paio di settimane fa circa, dopo il "miracolo" di Parma, lo stesso argentino dava segnali di come l'addio fosse molto più probabile rispetto alla permanenza.

    "Il mio futuro? La verità è che non so niente, vorrei sapere anche io quale sarà - diceva l'ex bianconero a Sky - Quello che so io è che il contratto finisce tra due partite, credo che contro la Lazio sarà l'ultima all'Olimpico. Decisione presa? Questo è quello che dice il contratto. La mia idea la dirò più avanti".

    Dybala il derby l'ha giocato da titolare, l'ha giocato bene, l'ha vinto. Ha aiutato la Roma a portarsi in una posizione di vantaggio in chiave Champions League. E questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

    Le trattative per il rinnovo hanno infatti cominciato a diventare più fluide negli ultimi giorni. La volontà comune è quella di proseguire assieme, nelle scorse ore sono circolate voci di un annuncio in programma lunedì. Insomma, si va (molto) più verso il sì che verso il no.

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  • Modric Milan Serie AGetty Images

    LUKA MODRIC

    "Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan". Così Igli Tare parlava a DAZN, all'inizio di maggio, di quel che farà Luka Modric dopo la scadenza del contratto, fissata anche per lui per il 30 giugno.

    Modric tornerà intanto in campo prima del previsto contro il Cagliari, dopo essersi rimesso a disposizione in panchina contro il Genoa. E poi sarà anche per lui tempo di dire sì o no. Nel primo caso, il rinnovo sarebbe per altri 12 mesi e poi con, come rivelato dal Corriere dello Sport, un successivo possibile ingresso nello staff tecnico di Massimiliano Allegri.

  • AS Roma v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    LORENZO PELLEGRINI

    L'endorsement più prestigioso nei confronti di Lorenzo Pellegrini è arrivato da Francesco Totti: "Per me è uno dei centrocampisti migliori che ci siano, l'ho sempre detto e lo ribadisco anche dopo una stagione di alti e bassi. Spero possa rimanere a lungo".

    Quel contratto in scadenza è però una mannaia da tempo. Pellegrini è appena tornato a disposizione di Gasperini dopo un infortunio, ma potrebbe rimanervi ancora per poco. E non soltanto, anche nel suo caso, perché la stagione è ormai arrivata alle sue battute conclusive.

    Sullo sfondo c'è l'Al Hilal, formazione saudita allenata da Simone Inzaghi. Mentre in Italia si parla da tempo di Juventus. Gasperini spera nel rinnovo, Lorenzo vuole intanto riportare la Roma in Champions. E poi si vedrà.

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    HENRIKH MKHITARYAN

    Henrikh Mkhitaryan pare aver ormai deciso: o rimane all'Inter un altro anno, oppure smette di giocare a calcio. Alternative in questo senso, dunque nel senso di un'ultima stagione altrove, sembrano essere escluse.

    "Cosa mi frulla in testa? Al momento solo emozioni - diceva l'armeno dopo Inter-Parma, la partita dello Scudetto - Ho avuto una grandiosa carriera, sono felice di averla fatta e di aver giocato a pallone. Sono contento di aver fatto parte dell'Inter e di essere un compagno di questi ragazzi, perché mi hanno allungato la vita calcistica negli ultimi quattro anni. Ci mancano le ultime partite, poi deciderò".

    Intanto Mkhitaryan ha rimpinguato il proprio bottino personale: prima è arrivato lo Scudetto, poi la Coppa Italia. Con un contributo da grande vecchio, anche se non all'altezza di certe stagioni di gloria sotto la guida di Simone Inzaghi.

  • pedro lazioGetty Images

    PEDRO

    Lazio-Pisa sarà certamente l'ultima in maglia biancoceleste per Pedro, colui che un anno fa toglieva lo Scudetto dalle mani dell'Inter e lo piazzava in quelle del Napoli: qui non c'è alcun dubbio.

    Lo spagnolo ha già salutato i tifosi, prima all'Olimpico e poi con un toccante messaggio pubblicato su Instagram dalla Lazio: "Oggi è un giorno molto triste per me, perché dico addio alla splendida famiglia laziale", ha detto lo spagnolo, confermando quel che già si sapeva da diverso tempo.



    E il futuro cosa gli riserverà? C'è chi parla di un possibile ultimo ballo in Spagna, chi di un ritiro che sarebbe naturale considerata l'età: alla fine di luglio Pedro compirà 39 anni.

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  • Acerbi Inter 2025-2026Getty Images

    FRANCESCO ACERBI

    Non rinnoverà con l'Inter Francesco Acerbi, e anche questo è certo. Ex pilastro con Inzaghi, eroe della semifinale contro il Barcellona, il mancino ha vissuto una stagione complicata da seconda scelta, rimpiazzato dall'ottimo Akanji.

    Il presidente Marotta ha incluso anche lui, pur senza nominarlo, nel ringraziamento a chi è in scadenza e saluterà l'Inter. Perché due Scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e due finali di Champions League non si possono dimenticare a cuor leggero. In attesa di capire cosa vorrà fare "Ace" da grande.

  • Celik RomaGetty Images

    ZEKI CELIK

    Viaggia spedito verso l'addio alla Roma Zeki Celik, reduce da una stagione che lo ha rilanciato sia alla Roma sia agli occhi del mercato. Sul turco c'è da tempo l'interesse della Juventus e ora anche l'Inter pare essersi aggiunta alla corsa.

    Celik, nella Capitale dal 2022, sta completando la quarta stagione con la casacca giallorossa. Potrebbe diventare la più importante di tutte, se la squadra di Gasperini centrerà la qualificazione alla prossima Champions League. Anche grazie all'apporto dell'ex giocatore del Lille, che si è tenuto il posto a destra facendo traslocare Wesley sulla corsia opposta.

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  • US Sassuolo Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    YANN SOMMER

    Non ha vissuto una stagione semplice Yann Sommer, nonostante la conquista dello Scudetto. Qualche errore gli ha attirato le critiche della gente e la carta d'identità ha pesato in una separazione ormai inevitabile.

    Sommer ha giocato l'ultima a San Siro contro il Verona, è stato applaudito al momento di tornare in panchina e a Bologna potrebbe far spazio a Martinez. In attesa di capire quale sarà il futuro: il suo, ma anche quello della porta dell'Inter, anche se lo spagnolo è sempre più avviato verso il ruolo di nuovo titolare.

  • Bologna FC 1909 v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    REMO FREULER

    Il "professore" sta per lasciare Bologna. L'ininfluente partita conclusiva contro l'Inter sarà l'ultima per Remo Freuler, pronto a salutare dopo un triennio fatto quasi solo di soddisfazioni.

    Dal pass per la Champions League alla conquista della Coppa Italia, passando per i quarti di Europa League: c'è stato tanto Freuler nelle imprese della squadra guidata da Thiago Motta prima e da Vincenzo Italiano poi. Leader in mezzo al campo, leader nello spogliatoio, capitano dopo aver già conquistato il cuore di Bergamo e l'Atalanta.

    A proposito di Atalanta: pare che il suo mentore Gasperini lo rivoglia alla Roma. A parametro zero, anche a 34 anni, sarebbe un gran colpo.

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