Da Vlahovic a Lorenzo Pellegrini, da Modric a Celik: per chi l'ultima di Serie A può essere l'ultimo ballo

This is the end. La fine del campionato, con l'ultima giornata che prenderà il via questa sera con il primo anticipo tra Fiorentina e Atalanta, inutile ai fini della classifica. Ma anche la fine dell'avventura per parecchi protagonisti della Serie A.
In tanti saluteranno la squadra che in questo momento stanno difendendo, in tanti svestiranno la maglia che in questo momento stanno indossando. Per un semplice motivo: sono in scadenza di contratto, vincolo che andrà a chiudersi tra poco più di un mese, il 30 giugno, e che dal giorno successivo li lascerà liberi di scegliersi la destinazione futura (per chi avrà ancora voglia di giocare, almeno).
Per chi, dunque, l'ultima di campionato rappresenterà l'ultima in generale prima di un cambio di rotta? Attenzione, perché quest'anno il numero di incerti di lusso è particolarmente alto.