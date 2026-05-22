Da Vlahovic a Lorenzo Pellegrini, da Modric a Celik: per chi l'ultima di Serie A può essere l'ultimo ballo

L'endorsement più prestigioso nei confronti di Lorenzo Pellegrini è arrivato da Francesco Totti: "Per me è uno dei centrocampisti migliori che ci siano, l'ho sempre detto e lo ribadisco anche dopo una stagione di alti e bassi. Spero possa rimanere a lungo".

Quel contratto in scadenza è però una mannaia da tempo. Pellegrini è appena tornato a disposizione di Gasperini dopo un infortunio, ma potrebbe rimanervi ancora per poco. E non soltanto, anche nel suo caso, perché la stagione è ormai arrivata alle sue battute conclusive.

Sullo sfondo c'è l'Al Hilal, formazione saudita allenata da Simone Inzaghi. Mentre in Italia si parla da tempo di Juventus. Gasperini spera nel rinnovo, Lorenzo vuole intanto riportare la Roma in Champions. E poi si vedrà.