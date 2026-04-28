Da Turati a Dimarco, da El Aynaoui a Mendy: la Top 11 della 34ª giornata di Serie A

La giornata numero 34 di Serie A è ufficialmente andata in archivio: l'Inter non è ancora aritmeticamente campione d'Italia, ma vede sempre più vicina la linea del traguardo.

Ai nerazzurri mancano tre punti dopo il 2-2 andato in scena sul campo del Torino: ora sono dieci i punti di vantaggio sul Napoli, vittorioso senza problemi sulla Cremonese. Scialbo 0-0 tra Milan e Juventus, si rilanciano Como e Roma nella corsa Champions.

Di seguito ecco dunque chi sono stati i migliori del fine settimana, inseriti nella Top 11 della trentaquattresima giornata di Serie A.