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Top 11 34 giornata Serie AGOAL
Vittorio Rotondaro

Da Turati a Dimarco, da El Aynaoui a Mendy: la Top 11 della 34ª giornata di Serie A

Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 34° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

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La giornata numero 34 di Serie A è ufficialmente andata in archivio: l'Inter non è ancora aritmeticamente campione d'Italia, ma vede sempre più vicina la linea del traguardo.

Ai nerazzurri mancano tre punti dopo il 2-2 andato in scena sul campo del Torino: ora sono dieci i punti di vantaggio sul Napoli, vittorioso senza problemi sulla Cremonese. Scialbo 0-0 tra Milan e Juventus, si rilanciano Como e Roma nella corsa Champions.

Di seguito ecco dunque chi sono stati i migliori del fine settimana, inseriti nella Top 11 della trentaquattresima giornata di Serie A.

  • Turati SassuoloGetty

    TURATI (Sassuolo)

    Seconda gara dal 1' di fila e altra ottima prestazione tra i pali del Sassuolo: finale di stagione all'insegna dei complimenti per il portiere che aveva perso i gradi del titolare a favore di Muric dopo la prima giornata.

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  • Ehizibue UdineseGetty

    EHIZIBUE (Udinese)

    Il primo goal in questa Serie A è una perla: botta potente sotto la traversa e nulla da fare per Motta. Purtroppo per lui non porterà ai tre punti ma a uno spettacolare 3-3 sul campo della Lazio.

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  • Yann Bisseck Bologna Inter Supercoppa ItalianaGetty

    BISSECK (Inter)

    Stacca imperiosamente per la rete del momentaneo 0-2 interista a Torino, ricordando a tutti quanto può essere decisivo sui calci piazzati. Soffre nel finale quando i granata rimontano fino al pari.

  • Rrahmani NapoliGetty Images

    RRAHMANI (Napoli)

    Torna dal 1' nel cuore della difesa e i benefici per il Napoli si vedono fin da subito: va vicino anche al goal negatogli dalla traversa.

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  • Thuram Dimarco Torino InterGetty Images

    DIMARCO (Inter)

    Per la Lega Serie A fanno 18 assist in questo campionato, altri dati statistici ne contano 17: poco importa per Dimarco, ufficialmente il giocatore con più passaggi vincenti in una singola edizione del torneo.

  • atta udineseGetty Images

    ATTA (Udinese)

    Ribalta la Lazio con una doppietta nel giro di sette minuti, prima del definitivo 3-3 di Maldini: Atta in versione bomber per un'Udinese che per poco non si prende l'impresa all'Olimpico.

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  • Roma Malen El Aynaoui HermosoGetty Images

    EL AYNAOUI (Roma)

    Prima firma l'assist per Malen, poi si trasforma in attaccante sfruttando il favore ricambiato dal compagno: primi veri squilli in Serie A per il marocchino, troppo spesso finito sotto la tagliola delle critiche.

  • Napoli McTominay De Bruyne Alisson SantosGetty Images

    DE BRUYNE (Napoli)

    Alla fine è arrivata la prima marcatura in A su azione con la maglia del Napoli: un premio per un giocatore rimasto ai box per troppo tempo.

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  • MalenGetty Images

    MALEN (ROMA)

    Prosegue la clamorosa rincorsa verso il primo posto della classifica marcatori: con ancora quattro giornate da disputare Lautaro è a -5. Impresa ai limiti dell'impossibile, ma se di mezzo c'è Malen...

  • Giovanni Simeone TorinoGetty Images

    SIMEONE (Torino)

    Il più pericoloso del Torino per distacco, accorcia le distanze sull'Inter prima del discusso rigore del 2-2: doppia cifra in questa Serie A per il 'Cholito'.

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  • Mendy CagliariGetty Images

    MENDY (Cagliari)

    La prima da titolare in A non si dimentica mai, soprattutto se ad arrivare è una doppietta: Mendy è la scelta azzeccata di Pisacane, fermato soltanto da un problema fisico che lo obbliga al cambio all'intervallo.

  • LA TOP 11 DEL 34° TURNO

    (4-3-3) Turati: Ehizibue, Bisseck, Rrahmani, Dimarco; Atta, El Aynaoui, De Bruyne; Malen, Simeone, Mendy.

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