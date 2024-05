Da quanto l'Inter non gioca domenica alle 15: 3 anni senza partite nel classico orario

La squadra nerazzurra affronta il Verona alle 20:45 nell’ultimo turno: non gioca nel più classico orario della Serie A dalla stagione 2020/21.

La stagione incredibile in Serie A dell’Inter di Simone Inzaghi si concluderà domenica al Bentegodi di Verona con la sfida contro l’Hellas, gara valida per la 38ª giornata di Serie A.

La Lega ha infatti confermato che la gara di disputerà in serata, in contemporanea con le altre sfide per la salvezza, nonostante la permanenza aritmetica nel massimo campionato conquistata con un turno d’anticipo dagli uomini di Baroni.

Rimandato, dunque, ancora una volta l’appuntamento con una partita nel più classico degli orari del campionato italiano, vale a dire domenica alle 15:00.