Top 11 11 giornataGOAL
Stefano Silvestri

Da Paleari a Lautaro Martinez, da Bernabé a Berardi: la Top 11 dell'11ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori dell'11° turno della Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

La Serie A si porta alla pausa per gli impegni delle nazionali con una nuova doppia capolista: Inter e Roma hanno vinto i rispettivi impegni, battendo rispettivamente Lazio e Udinese, e hanno superato tutte le altre.

Il Napoli ha perso, il Milan ha pareggiato, 0-0 per la Juventus nel derby contro il Torino: chi insegue, insomma, ha steccato in blocco o quasi. Bene il Bologna, autore del colpaccio contro i partenopei.

È stata la giornata del rinato Domenico Berardi, grande protagonista col Sassuolo in casa dell'Atalanta. Ma anche di Idrissa Touré, che ha regalato al Pisa la prima vittoria in campionato contro la Cremonese.

Ecco dunque la Top 11 dell'undicesima giornata di Serie A, aperta venerdì proprio con Pisa-Cremonese e chiusa col posticipo domenicale tra Inter e Lazio.

    PALEARI (TORINO)

    Tiene chiusa la porta del Torino a doppia mandata nel derby: bravissimo nel primo tempo su Conceiçao e Thuram, nella ripresa su David e soprattutto McKennie. Un muro che la Juve non riesce a scalfire.

    DELPRATO (PARMA)

    Leader difensivo del Parma nonostante le difficoltà del primo tempo, pericolosissimo anche nei pressi della porta avversaria. Alla fine il goal lo trova, col colpo di testa vincente che vale il definitivo 2-2.

    MARIPAN (TORINO)

    Miracoloso su Vlahovic nel primo tempo, sempre sul pezzo contro il serbo a cui non concede neppure un centimetro. Tra chiusure e interventi vari è la colonna difensiva del Torino nel derby.

    JHON LUCUMÍ

    Ha la meglio sul pericolo pubblico Hojlund, proteggendo la porta del giovanissimo esordiente Pessina. E quando si porta nell'area avversaria, come Delprato, lascia il segno chiudendo la gara contro il Napoli.

    BRITSCHGI (PARMA)

    La bella sorpresa del Parma contro il Milan. I suoi due assist permettono prima a Bernabé di accorciare le distanze, poi a Delprato di rimettere tutto in equilibrio. Ha appena 19 anni, compiuti ad agosto.

    TOURÉ (PISA)

    Offre il solito contributo in fase di spinta e di recupero ed è decisivo con un colpo di testa "alla Cristiano Ronaldo" per far finalmente felice il Pisa: primo goal in casa dei toscani, prima vittoria in campionato.

    BERNABÉ (PARMA)

    Che perla il sinistro a giro dell'1-2: quella palla riescono a incastonarla sotto l'incrocio solo i grandi giocatori. Il punto di riferimento di Parma destinato nuovamente ad andare a caccia di una faticosa salvezza.

    DIMARCO (INTER)

    Gran prestazione nelle due fasi, assist perfetto per il raddoppio di Bonny. Si presenta in Nazionale nel migliore dei modi.

    BERARDI (SASSUOLO)

    Contro l'Atalanta vive la miglior giornata in Serie A dopo l'infortunio di Verona di inizio 2024. Segna su rigore, offre a Pinamonti l'assist per lo 0-2, quindi chiude i conti con una perfetta ripartenza. Rinato.

    LAUTARO MARTINEZ (INTER)

    Gran goal per sbloccare il posticipo contro la Lazio e una prestazione da capitano: così mette a tacere per la seconda volta in pochi giorni le critiche su un rendimento realizzativo non di prim'ordine.

    CAMBIAGHI (BOLOGNA)

    Nella giornata in cui viene richiamato in Nazionale per l'infortunio di Kean, parte dalla panchina contro il Napoli ma è decisivo a gara in corso: manda a segno Dallinga e fa ammattire Di Lorenzo.

  • LA TOP 11 DELL'11ª GIORNATA

    (3-4-3): Paleari; Delprato, Maripan, Lucumí; Britschgi, Touré, Bernabé, Dimarco; Berardi, Lautaro Martinez, Cambiaghi.
