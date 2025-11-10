Da Paleari a Lautaro Martinez, da Bernabé a Berardi: la Top 11 dell'11ª giornata di Serie A

La Serie A si porta alla pausa per gli impegni delle nazionali con una nuova doppia capolista: Inter e Roma hanno vinto i rispettivi impegni, battendo rispettivamente Lazio e Udinese, e hanno superato tutte le altre.

Il Napoli ha perso, il Milan ha pareggiato, 0-0 per la Juventus nel derby contro il Torino: chi insegue, insomma, ha steccato in blocco o quasi. Bene il Bologna, autore del colpaccio contro i partenopei.

È stata la giornata del rinato Domenico Berardi, grande protagonista col Sassuolo in casa dell'Atalanta. Ma anche di Idrissa Touré, che ha regalato al Pisa la prima vittoria in campionato contro la Cremonese.

Ecco dunque la Top 11 dell'undicesima giornata di Serie A, aperta venerdì proprio con Pisa-Cremonese e chiusa col posticipo domenicale tra Inter e Lazio.