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Top 11 32 giornata GOALGOAL
Vittorio Rotondaro

Da Okoye a Dumfries, da Atta a Malen: la Top 11 della 32ª giornata di Serie A

Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 32° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

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Anche la 32ª giornata di Serie A è andata in archivio: un turno che verrà ricordato come quello dell'allungo potenzialmente decisivo in vetta dell'Inter.

I nerazzurri hanno battuto il Como al 'Sinigaglia' con uno scoppiettante 3-4, mettendo a -9 il Napoli che invece non è andato oltre l'1-1 sul campo del Parma. Brutto tonfo interno del Milan, è andato alla Juventus lo scontro diretto con l'Atalanta.

Di seguito ecco dunque chi sono stati i migliori del fine settimana, inseriti nella Top 11 della trentaduesima giornata di Serie A.

  • Okoye UdineseGetty Images

    OKOYE (Udinese)

    Un clean-sheet prezioso in un pomeriggio da sogno per la sua Udinese: San Siro sbancato anche grazie agli interventi del portiere, troppo spesso finito nel mirino delle critiche.

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  • Dumfries Como InterGetty Images

    DUMFRIES (Inter)

    Prima salva un goal fatto, poi si trasforma in bomber con la doppietta che mette al tappeto il Como: l'Inter riabbraccia la versione più scintillante di Dumfries e le sedici giornate trascorse senza di lui sono emblematiche.

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  • Troilo ParmaGetty

    TROILO (Parma)

    Nel forcing del Napoli l'argentino è uno dei componenti del muro eretto da Cuesta: controlla a vista Hojlund e si guadagna gli applausi del 'Tardini' per la prestazione che consente di festeggiare un punto fondamentale in ottica salvezza.

  • Solet UdineseGetty Images

    SOLET (Udinese)

    Evidentemente San Siro gli porta bene: grande partita qui contro l'Inter, grande prova anche al cospetto del Milan. E occhio agli scenari di mercato che potrebbero condurlo proprio in questo stadio (sponda nerazzurra) nei prossimi mesi.

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  • Gosens FiorentinaGetty

    GOSENS (Fiorentina)

    Schiaccia a terra un pallone che vale molto più dei canonici tre punti: scatto salvezza della Fiorentina, il che non è mai stato scontato alla luce del pessimo avvio stagionale dei viola.

  • Barella InterGetty Images

    BARELLA (Inter)

    Firma due assist (il secondo con la complicità di Kempf) e si concede il lusso di rispondere ai fischi del pubblico di Como con un saluto che sa di provocazione: l'Inter ha ritrovato il vero Barella.

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  • Malinovskyi GenoaGetty

    MALINOVSKYI (Genoa)

    Stappa Genoa-Sassuolo col suo proverbiale mancino che lascia di sasso Muric: sui tre punti del 'Grifone' (che vede ormai la salvezza) è presente eccome la firma di Malinovskyi.

  • Arthur Atta UdineseGetty Images

    ATTA (Udinese)

    Mette lo zampino in due delle tre reti dell'Udinese a Milano: prima col cross deviato in porta da Bartesaghi, poi con la rete del definitivo 0-3 che manda i titoli di coda al 'Meazza'.

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  • Zaniolo Milan UdineseGetty Images

    ZANIOLO (Udinese)

    Un assist per Ekkelenkamp e una prova che è l'esatto mix tra strapotere fisico e tecnica: la mancata convocazione per il playoff mondiale grida ancora vendetta.

  • Malen Roma Pisa Serie AGetty Images

    MALEN (Roma)

    Segna tutte e tre le reti del successo contro un Pisa ormai rassegnato al ritorno in Serie B: prima tripletta in carriera e primo 'hattrick' in assoluto di questa Serie A.

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  • Thuram Dumfries Como InterGetty Images

    THURAM (Inter)

    Anche senza Lautaro si conferma in forma smagliante con la doppietta che scaccia via i brutti pensieri al 'Sinigaglia': la pausa delle nazionali gli ha fatto decisamente bene.

  • LA TOP 11 DEL 32° TURNO

    (4-3-1-2): Okoye; Dumfries, Troilo, Solet, Gosens; Barella, Malinovskyi, Atta; Zaniolo; Malen, Thuram.

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