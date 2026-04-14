Da Okoye a Dumfries, da Atta a Malen: la Top 11 della 32ª giornata di Serie A

Anche la 32ª giornata di Serie A è andata in archivio: un turno che verrà ricordato come quello dell'allungo potenzialmente decisivo in vetta dell'Inter.

I nerazzurri hanno battuto il Como al 'Sinigaglia' con uno scoppiettante 3-4, mettendo a -9 il Napoli che invece non è andato oltre l'1-1 sul campo del Parma. Brutto tonfo interno del Milan, è andato alla Juventus lo scontro diretto con l'Atalanta.

Di seguito ecco dunque chi sono stati i migliori del fine settimana, inseriti nella Top 11 della trentaduesima giornata di Serie A.