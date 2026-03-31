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Edin Dzeko BosniaGetty Images
Michael Di Chiaro

Da Mancini a Bastoni, Dzeko ha giocato con mezza Italia: il simbolo della Bosnia non ha segreti

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
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L'uomo copertina della Bosnia conosce molto bene l'Italia: otto anni e mezzo in Serie A con le maglie di Roma, Inter e Fiorentina. Contro gli Azzurri sfiderà addirittura otto ex compagni di squadra.

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Nella notte di Zenica, l'Italia si gioca il pass mondiale in casa della Bosnia, ovvero l'ultimo ostacolo che separa gli Azzurri dall'accesso alla Coppa del Mondo. La massima rassegna iridata che la nostra Nazionale non disputa dal 2014.

Il pericolo numero uno per la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso sarà ovviamente Edin Dzeko. A 40 anni appena compiuti, l'ex bomber tra le altre di Manchester City, Inter, Roma e Fiorentina è ancora l'uomo di punta della sua Nazionale e lo ha dimostrato giusto cinque giorni fa, quando il suo colpo di testa vincente ha raddrizzato la sfida contro il Galles, poi vinta dalla selezione bosniaca ai calci di rigore.

Dzeko, dunque, si prepara ad una sfida dal sapore speciale contro quell'Italia che, di fatto, conosce come le sue tasche. Oltre ad aver giocato per sette anni nel nostro Paese, l'attaccante nativo di Sarajevo sfiderà sul campo questa sera un folto numero di calciatori con i quali ha condiviso campo e spogliatoio nel c

  • DZEKO HA GIOCATO CON MEZZA ITALIA

    Dzeko, come detto, conosce molto bene la Serie A e l'Italia in generale avendo vestito le maglie di Roma, Inter e Fiorentina. Per questo motivo, nella notte di Zenica, il riferimento offensivo della Bosnia sarà chiamato a contendere l'accesso al Mondiale a tanti ex compagni di squadra che con lui hanno condiviso spogliatoio e campo a livello di club. Per la precisione, sono 8 gli Azzurri che hanno giocato con Dzeko: alla Roma, il classe 1986 ha giocato con Mancini, Cristante, Spinazzola e persino con Calafiori, nonostante il difensore dell'Arsenal abbia collezionato solo poche apparizioni in giallorosso.

    All'Inter, invece, ha avuto come compagni Bastoni, Dimarco e Barella, mentre alla Fiorentina, seppur per una manciata di mesi, ha potuto condividere il reparto d'attacco con Moise Kean. In altre parole, dunque, per Dzeko l'Italia non ha di fatto segreti. E anche a questo aspetto gli azzurri dovranno prestare massima attenzione.

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  • SFIDA UNA DIFESA DI EX COMPAGNI

    Dzeko, dunque, sarà il principale pericolo per la difesa a tre schierata da Gennaro Gattuso che, come contro l'Irlanda del Nord, sarà composta da Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori. 

    Un pacchetto difensivo composto interamente da compagni di squadra del centravanti bosniaco, il quale proverà a far prevalere la propria esperienza da attaccante più che navigato, con l'obiettivo di mettere in crisi il sistema difensivo azzurro. Il terzetto nostrano, dunque, è già avvisato: servirà alzare ulteriormente la soglia d'attenzione, ma il fatto di conoscere molto bene il proprio avversario può rappresentare una base molto solida dalla quale partire.

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  • LE PAROLE DI DZEKO ALLA VIGILIA

    "Io conosco bene la nazionale italiana, con alcuni giocatori sono stato a Roma, all'Inter e alla Fiorentina. Ci conosciamo bene, loro hanno analizzato anche il nostro modo di giocare", ha dichiarato l'esperto attaccante bosniaco nella conferenza stampa della vigilia.

    Dzeko, infatti, ha speso diversi anni della propria carriera sul palcoscenico italiano della Serie A: dal 2015 al 2021, il classe 1986 ha vestito la maglia della Roma, prima di passare all'Inter dove ha giocato nel biennio successivo. Infine, la sua terza squadra italiana è stata la Fiorentina: una parentesi fugace di sei mesi dall'estate scorsa fino a gennaio, prima della partenza destinazione Berlino.

  • I NUMERI E I TROFEI DI DZEKO IN ITALIA

    Dzeko, come detto, ha giocato in Italia dal 2015 al 2021 con la Roma, dal 2021 al 2023 con l'Inter e per sei mesi alla Fiorentina tra agosto 2025 e gennaio 2026. Di seguito ecco i suoi numeri, tra tutte le competizioni con i club italiani, in termini di presenze, goal e trofei vinti:

    • Roma: 260 partite, 119 goal
    • Inter: 101 partite, 31 goal (4 trofei: 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa italiana)
    • Fiorentina: 18 presenze, 2 goal
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