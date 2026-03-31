Da Mancini a Bastoni, Dzeko ha giocato con mezza Italia: il simbolo della Bosnia non ha segreti

Dzeko, come detto, conosce molto bene la Serie A e l'Italia in generale avendo vestito le maglie di Roma, Inter e Fiorentina. Per questo motivo, nella notte di Zenica, il riferimento offensivo della Bosnia sarà chiamato a contendere l'accesso al Mondiale a tanti ex compagni di squadra che con lui hanno condiviso spogliatoio e campo a livello di club. Per la precisione, sono 8 gli Azzurri che hanno giocato con Dzeko: alla Roma, il classe 1986 ha giocato con Mancini, Cristante, Spinazzola e persino con Calafiori, nonostante il difensore dell'Arsenal abbia collezionato solo poche apparizioni in giallorosso.

All'Inter, invece, ha avuto come compagni Bastoni, Dimarco e Barella, mentre alla Fiorentina, seppur per una manciata di mesi, ha potuto condividere il reparto d'attacco con Moise Kean. In altre parole, dunque, per Dzeko l'Italia non ha di fatto segreti. E anche a questo aspetto gli azzurri dovranno prestare massima attenzione.