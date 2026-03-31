Da Mancini a Bastoni, Dzeko ha giocato con mezza Italia: il simbolo della Bosnia non ha segreti

Nella notte di Zenica, l'Italia si gioca il pass mondiale in casa della Bosnia, ovvero l'ultimo ostacolo che separa gli Azzurri dall'accesso alla Coppa del Mondo. La massima rassegna iridata che la nostra Nazionale non disputa dal 2014.
Il pericolo numero uno per la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso sarà ovviamente Edin Dzeko. A 40 anni appena compiuti, l'ex bomber tra le altre di Manchester City, Inter, Roma e Fiorentina è ancora l'uomo di punta della sua Nazionale e lo ha dimostrato giusto cinque giorni fa, quando il suo colpo di testa vincente ha raddrizzato la sfida contro il Galles, poi vinta dalla selezione bosniaca ai calci di rigore.
Dzeko, dunque, si prepara ad una sfida dal sapore speciale contro quell'Italia che, di fatto, conosce come le sue tasche. Oltre ad aver giocato per sette anni nel nostro Paese, l'attaccante nativo di Sarajevo sfiderà sul campo questa sera un folto numero di calciatori con i quali ha condiviso campo e spogliatoio nel c