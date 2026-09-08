Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Da Gatti a Lautaro, da Frattesi a Soule: la Top 11 della 3ª giornata di Serie A

Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 3° turno di Serie A 2026/27. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

La terza giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria della Lazio, che resta così in vetta alla classifica insieme a Inter e Roma.

Uno dei grandi protagonisti di questo inizio di campionato è sicuramente un giocatore biancoceleste, ovvero Davide Frattesi.

Ma sono stati tanti a mettersi in luce durante l'ultimo week-end: da Gatti (autore del pareggio bianconero contro il Milan) a Matias Soule che ha trascinato la Roma alla rimonta contro l'Atalanta. Senza ovviamente dimenticare il solito Lautaro Martinez.

Ecco dunque per voi la Top 11 della terza giornata.

  • CORVI (PARMA)

    Anche contro il Monza è grande protagonista con almeno tre interventi decisivi che permettono al Parma di non affondare. Il dualismo con Daffara sembra fargli davvero bene.

    • Pubblicità

  • COUTO (COMO)

    Vero, il nuovo terzino di Fabregas deve crescere molto nella fase difensiva. Ma il pallone che serve a Nico Paz è un cioccolatino degno di un numero 10. E le scorribande sulla destra rischiano sempre di fare male agli avversari.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GATTI (JUVENTUS)

    Sembrava ormai fuori dal progetto con la Juventus in attesa di piazzarlo al miglior offerente durante gli ultimi giorni di mercato. Invece contro il Milan entra e si inventa di nuovo 9. Kolo Muani non la vede mai? Woltemade non basta? Ci pensa ancora Gatti. Proprio come all'Olimpico contro la Roma qualche mese fa.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • HERMOSO (ROMA)

    Riesce a limitare per quasi tutta la partita De Ketelaere, che gli scappa solo una volta in occasione del goal di Ederson. Poco male perché a rimettere le cose a posto ci pensa lui stesso con un colpo di testa che dà il via alla rimonta della Roma.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • VALLE (COMO)

    Se da una parte c'è la spinta di Couto, dall'altra nel Como c'è la solidità di Valle. Spesso dentro al campo per fare partire l'azione, quando si sposta sulla fascia sinistra mette al centro un pallone delizioso per Diao.

  • SOULE (ROMA)

    Per settimane con la valigia in mano. Il più sacrificabile dei meno sacrificabili. Gasperini però non lo ha mai scaricato e contro l'Atalanta è stato proprio Soule a risolvere una partita che si era messa male. Prima l'assist per Hermoso da corner, poi un sinistro chirurgico sul primo palo che beffa Carnesecchi e manda in delirio l'Olimpico.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MANDRAGORA (TORINO)

    La dura legge del goal. Anzi dell'ex. Rolando Mandragora torna al 'Franchi' e si fa subito rimpiangere. Il goal del momentaneo 1-1 è una gemma assoluta. Non la prima della sua carriera da tiratore scelto. Segna ma non esulta davanti a quello che fino a qualche giorno fa era ancora il suo pubblico. E piovono applausi.

  • FRATTESI (LAZIO)

    Stavolta non ce la fa. Non può segnare sempre lui. E invece, anche in una partita durante cui non brilla particolarmente, la zampata di Davide Frattesi è arrivata comunque. Per l'ex Inter si tratta del terzo goal in altrettante giornate di campionato. Il vero bomber della Lazio di Gattuso per ora è lui.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DIAO (COMO)

    Dove eravamo rimasti? Nella scorsa stagione Fabregas non lo ha praticamente mai avuto a disposizione causa una lunga serie di problemi fisici. Ora che ha ritrovato la condizione è tornato quello del primo anno al Como. Semplicemente devastante.

  • RAIMONDO (FROSINONE)

    Il Frosinone ha cercato per settimane un bomber da Serie A sul mercato. "Non possiamo sbagliare" aveva detto Stirpe. Ma l'attaccante giusto i ciociari ce l'avevano già in casa. Dopo la splendida doppietta di Firenze, Raimondo si ripete anche contro il Venezia: colpo di testa da biliardo e zampata da vero 9.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LAUTARO MARTINEZ (INTER)

    Non ha ancora segnato. Quando si sblocca? Qualcuno già iniziava a storcere la bocca per due partite senza goal ma la risposta di Lautaro Martinez è arrivata come sempre forte e chiara. Doppietta decisiva nella rimonta dell'Inter. Peraltro nello scontro diretto contro il Napoli. Ma com'era la storia che non decideva mai i big-match?