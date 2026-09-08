Da Gatti a Lautaro, da Frattesi a Soule: la Top 11 della 3ª giornata di Serie A

Per settimane con la valigia in mano. Il più sacrificabile dei meno sacrificabili. Gasperini però non lo ha mai scaricato e contro l'Atalanta è stato proprio Soule a risolvere una partita che si era messa male. Prima l'assist per Hermoso da corner, poi un sinistro chirurgico sul primo palo che beffa Carnesecchi e manda in delirio l'Olimpico.