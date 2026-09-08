Da Gatti a Lautaro, da Frattesi a Soule: la Top 11 della 3ª giornata di Serie A

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La terza giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria della Lazio, che resta così in vetta alla classifica insieme a Inter e Roma.
Uno dei grandi protagonisti di questo inizio di campionato è sicuramente un giocatore biancoceleste, ovvero Davide Frattesi.
Ma sono stati tanti a mettersi in luce durante l'ultimo week-end: da Gatti (autore del pareggio bianconero contro il Milan) a Matias Soule che ha trascinato la Roma alla rimonta contro l'Atalanta. Senza ovviamente dimenticare il solito Lautaro Martinez.
Ecco dunque per voi la Top 11 della terza giornata.