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Stefano Silvestri

Da Carnesecchi a Malen, da Nico Gonzalez a Raimondo: la Top 11 della 2ª giornata di Serie A

Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 2° turno di Serie A 2026/27. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

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Anche la seconda giornata di Serie A è andata in archivio. Con sei squadre in vetta a punteggio pieno in classifica: Inter, Juventus, Milan, Roma, Lazio e Atalanta.

Tanti i protagonisti del weekend, iniziato venerdì con Milan-Venezia e concluso con i posticipi del lunedì tra Lecce e Roma e tra Atalanta e Bologna: da Carnesecchi a Malen, dai ciociari Bracaglia e Raimondo al rinato Nico Gonzalez.

Ecco dunque la Top 11 della seconda giornata di campionato.


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  • CARNESECCHI (ATALANTA)

    Sì, Samardzic segna all'ultimo secondo regalando la vittoria all'Atalanta sul Bologna. Ma in precedenza era stato lui a blindare lo 0-0 con alcuni interventi decisivi su Bernardeschi e su Ferguson. Una certezza.

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  • WESLEY (ROMA)

    Mantenuto a sinistra da Gasperini, ha iniziato alla grande anche la nuova stagione. Nella festa di Lecce è suo il perfetto assist per il raddoppio di Malen.

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  • MANCINI (ROMA)

    Ha buon gioco dell'attacco del Lecce e si permette pure il lusso di lasciare il segno nell'area avversaria: altruista e preciso nel passare a Mora la palla del definitivo poker.

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  • BRACAGLIA (FROSINONE)

    Aveva già sfiorato la rete all'esordio contro la Juventus e a Firenze la trova con un gran colpo di testa: il suo primo goal in A. Di più: aggiunge a una torta già squisita la ciliegina dell'assist per la doppietta di Raimondo.

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  • TAVARES (LAZIO)

    Gattuso dice di lui che "è da Real Madrid", e non è un elogio così esagerato. Quando ha voglia ed è in forma, il portoghese è inarrestabile. Nonostante il mercato confeziona una gran prestazione col Genoa, con tanto di assist per Frattesi, sfiorando anche il goal.

  • BATURINA (COMO)

    Si riscatta pienamente a Napoli dopo l'esordio deludente contro l'Udinese. Segna, fornisce un assist involontario quanto prezioso a Douvikas, va pure a un passo dalla doppietta. Decisivo.

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  • FRATTESI (LAZIO)

    Era chiaro a tutti che cambiare aria non avrebbe potuto fargli che bene. Ha trovato nella Lazio il proprio terreno ideale e sotto porta è micidiale: secondo goal in due partite, sei punti regalati ai biancocelesti.

  • CALHANOGLU (INTER)

    Gran goal a Cagliari, il secondo in due partite, determinante per tenere l'Inter a punteggio pieno. Il tutto nel contesto di una prestazione ancora una volta da grande giocatore.

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  • NICO GONZALEZ (JUVENTUS)

    Scatenato, quasi indemoniato. Contro il Parma entra dalla panchina e cambia la partita da solo: chiama Corvi al miracolo, colpisce il palo, va a riprendersi il pallone e segna con l'aiuto di Troilo. Poi quasi manda a segno Kolo Muani. Si è guadagnato la permanenza.

  • RAIMONDO (FROSINONE)

    Si tiene strettissima la maglia da titolare con una prestazione super. E con due goal, il primo di rapina e il secondo di gran classe, che mandano al tappeto la Fiorentina e regalano al Frosinone un tardo pomeriggio da sogno.

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  • MALEN (ROMA)

    Cinque goal in due partite: ma di che parliamo? Dopo la tripletta alla Fiorentina, ecco la doppietta al Lecce. Più qualche altro goal sfiorato. L'olandese è in uno stato di forma strepitosa e con lui la Roma sogna in grande.

  • LA TOP 11 DELLA 2ª GIORNATA DI SERIE A

    (4-4-2): Carnesecchi; Wesley, Mancini, Bracaglia, Tavares; Baturina, Frattesi, Calhanoglu, Nico Gonzalez; Raimondo, Malen.

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