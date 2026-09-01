Da Carnesecchi a Malen, da Nico Gonzalez a Raimondo: la Top 11 della 2ª giornata di Serie A

Anche la seconda giornata di Serie A è andata in archivio. Con sei squadre in vetta a punteggio pieno in classifica: Inter, Juventus, Milan, Roma, Lazio e Atalanta.
Tanti i protagonisti del weekend, iniziato venerdì con Milan-Venezia e concluso con i posticipi del lunedì tra Lecce e Roma e tra Atalanta e Bologna: da Carnesecchi a Malen, dai ciociari Bracaglia e Raimondo al rinato Nico Gonzalez.
Ecco dunque la Top 11 della seconda giornata di campionato.
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