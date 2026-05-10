Cremonese-Pisa 3-0, pagelle e tabellino: Vardy e Bonazzoli regalano nuove speranze, Bozhinov spiana la strada. Loyola horror

La Cremonese ha vinto la partita più importante della sua stagione, almeno fin qui. Successo di platino per gli uomini di Giampaolo, riusciti a superare il Pisa con i goal di Vardy, Bonazzoli e Okereke, anche in virtù di una superiorità numerica arrivata già al minuto 23 in seguito all'espulsione per doppia ammonizione di Bozhinov. Al quale è seguita anche quella di Loyola, in questo caso diretta. In questo modo i grigi si riavvicinano al Lecce, battuto nella serata di sabato dalla Juventus e ora a -1.

In dieci contro undici la Cremonese non ha avuto alcun problema a concludere la partita con i tre punti, tanto che il Pisa non ha mai concluso in porta, seppur mantenendo il minimo svantaggio per buona parte del match. L'1-0 di Vardy è arrivato al 31' con un sinistro di prima, dopo una respinta toscana terminata proprio sui suoi piedi. Da lì in avanti gli ospiti sono praticamente usciti dal campo, mentre i padroni di casa hanno creato diverse occasioni per raddoppiare, senza però gonfiare la rete con Bonazzoli e Maleh.

Tornata in campo più decisa e consapevole della superiorità numerica, la Cremonese ha trovato la seconda rete con Bonazzoli al minuto 51, chiudendo così la sfida. Poco dopo il Pisa ha rimediato anche una nuova espulsione, stavolta nei confronti di un Loyola decisamente in ritardo nel suo intervento con il piede alto su Pezzella, costretto a uscire dopo il contatto.

Forte del doppio vantaggio e dei due uomini in più la Cremonese ha tirato i remi in barca, giocando un'ultima parte di gara senza sussulti, ma trovando in ogni caso il tris con Okereke, subentrato un quarto d'ora prima: dribbling su Hojholt e rasoterra vincente per il 3-0 finale.