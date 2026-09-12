Cosa succede con Dodo alla Fiorentina: perché il terzino brasiliano non gioca più, i motivi della rottura

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Cosa sta succedendo tra Dodo e la Fiorentina?
Il terzino brasiliano non è mai sceso in campo nelle ultime tre giornate di campionato, restando seduto in panchina per novanta minuti.
Il motivo non è di natura fisica o tattica, ma sarebbe legato all'attuale situazione contrattuale di Dodo che d'altronde già in estate sembrava in uscita.
Alla fine invece il brasiliano è rimasto ma ad oggi è finito fuori dal progetto della Fiorentina.