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Dodo FiorentinaGetty
Lelio Donato

Cosa succede con Dodo alla Fiorentina: perché il terzino brasiliano non gioca più, i motivi della rottura

Serie A
Fiorentina

Il terzino brasiliano non è mai sceso in campo nelle ultime tre giornate di campionato, una situazione destinata a non cambiare nelle prossime settimane: ma perché Dodo non gioca più con la Fiorentina?

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Cosa sta succedendo tra Dodo e la Fiorentina?

Il terzino brasiliano non è mai sceso in campo nelle ultime tre giornate di campionato, restando seduto in panchina per novanta minuti.

Il motivo non è di natura fisica o tattica, ma sarebbe legato all'attuale situazione contrattuale di Dodo che d'altronde già in estate sembrava in uscita.

Alla fine invece il brasiliano è rimasto ma ad oggi è finito fuori dal progetto della Fiorentina.

  • TRE PANCHINE DI FILA

    Dodo era sceso in campo da titolare nella prima giornata di campionato contro la Roma.

    Poi però è improvvisamente finito in panchina e nelle successive tre gare di campionato non è mai subentrato neppure a partita in corso.

    Una situazione che non è cambiata col passaggio da Grosso a Vanoli, in quando non dettata da ragioni tecnico-tattiche dei singoli allenatori.

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  • I MOTIVI DELL'ESCLUSIONE

    Secondo quanto riporta Matteo Moretto, infatti, Dodo oggi è fuori dal progetto tecnico della Fiorentina.

    Il motivo sta nel contratto del brasiliano che scade il 30 giugno 2027. Una situazione in cui la società viola rischia di perderlo a parametro zero tra pochi mesi.

    In estate Dodo sembrava vicino alla cessione. La Fiorentina aveva addirittura raggiunto un accordo con l'Olympiacos ma il terzino ha rifiutato la destinazione. Da qui si è arrivati alla definitiva rottura.

    Mentre le piste che portavano a Napoli, Roma o Nottingham non si sono mai scaldate.

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  • CHI GIOCA AL SUO POSTO

    La Fiorentina peraltro ha già in casa il sostituto di Dodo.

    Nelle ultime giornate al suo posto sulla fascia destra ha giocato Alex Jimenez, arrivato durante l'estate dal Bournemouth.

    L'ex Milan è stato acquistato in prestito ma la società viola ha un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

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