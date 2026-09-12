Cosa succede con Dodo alla Fiorentina: perché il terzino brasiliano non gioca più, i motivi della rottura

Dodo era sceso in campo da titolare nella prima giornata di campionato contro la Roma.

Poi però è improvvisamente finito in panchina e nelle successive tre gare di campionato non è mai subentrato neppure a partita in corso.

Una situazione che non è cambiata col passaggio da Grosso a Vanoli, in quando non dettata da ragioni tecnico-tattiche dei singoli allenatori.