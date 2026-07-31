Cosa ha detto Chivu sul mercato dell'Inter, il messaggio è chiaro: "La società sa cosa voglio"

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Il mercato dell'Inter si è mosso con l'arrivo di John Stones a parametro zero.
Ma la rosa in vista della prossima stagione va completata. Ed in tal senso chiare indicazioni sono arrivate da Cristian Chivu.
Il tecnico nerazzurro, prima dell'amichevole proprio contro il Manchester City di Stones, ha sottolineato come la società debba "alzare il livello".
Ma come? Cosa manca all'Inter secondo Chivu?