Cosa ha detto Chivu sul mercato dell'Inter, il messaggio è chiaro: "La società sa cosa voglio"

"La società sa come la penso: ci servono giocatori che alzino il livello” ha detto Chivu in conferenza prima dell'amichevole contro il Manchester City.

Allo stesso tempo l'allenatore è disposto ad aspettare: "Serve pazienza, perché il mercato è lungo. Sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità. La squadra è già competitiva, però bisogna prendere giocatori importanti per crescere. Siamo tutti bravi a vedere dove manca qualcosa…”.