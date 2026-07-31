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Lelio Donato

Cosa ha detto Chivu sul mercato dell'Inter, il messaggio è chiaro: "La società sa cosa voglio"

Calciomercato
Inter

Chivu ha dato indicazioni molto chiare sul mercato e dopo l'ingaggio di Stones chiede altri acquisti per la sua Inter: "La società sa cosa voglio, dobbiamo alzare il livello".

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Il mercato dell'Inter si è mosso con l'arrivo di John Stones a parametro zero.

Ma la rosa in vista della prossima stagione va completata. Ed in tal senso chiare indicazioni sono arrivate da Cristian Chivu.

Il tecnico nerazzurro, prima dell'amichevole proprio contro il Manchester City di Stones, ha sottolineato come la società debba "alzare il livello".

Ma come? Cosa manca all'Inter secondo Chivu?

  • COSA HA DETTO CHIVU SUL MERCATO

    "La società sa come la penso: ci servono giocatori che alzino il livello” ha detto Chivu in conferenza prima dell'amichevole contro il Manchester City.

    Allo stesso tempo l'allenatore è disposto ad aspettare: "Serve pazienza, perché il mercato è lungo. Sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità. La squadra è già competitiva, però bisogna prendere giocatori importanti per crescere. Siamo tutti bravi a vedere dove manca qualcosa…”.

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  • STONES PRIMO RINFORZO

    L'allenatore dell'Inter intanto accoglie Stones, arrivato a parametro zero per rinforzare la difesa dopo gli addii di Acerbi e de Vrij.

    “Sono contento per il suo arrivo, è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali" ha dichiarato Chivu.

    Stones ha firmato con l'Inter fino al 30 giugno 2028.

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  • COSA MANCA ALL'INTER

    Ma cosa manca all'Inter?

    Il primo obiettivo resta quello di sostituire Dumfries dopo il mancato arrivo di Palestra, finito al Chelsea, e l'affare saltato con Khalaili che non ha ottenuto l'idoneità sportiva da parte del CONI.

    Per il momento Chivu nel ruolo sta adattando Diouf anche con buoni risultati. Ma non può essere questa la soluzione definitiva sulla fascia destra per tutta la stagione.

    Non è escluso poi che possa arrivare un altro difensore. L'obiettivo in tal senso è Cristian Romero per il quale sarebbe stato raggiunto un principio di accordo col Tottenham ma manca quello col giocatore sull'ingaggio.

    Chivu infine vorrebbe un centrocampista di qualità e sogna ormai da mesi Curtis Jones. Ma il Liverpool continua a non scendere dalla richiesta di 40 milioni di euro. E prima dovrebbe uscire qualcuno vista l'abbondanza nel reparto.

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