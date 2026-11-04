Cosa è successo tra De Bruyne e Lucca durante Porto-Napoli: litigio in campo nel secondo tempo

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Il Napoli incassa l'ennesima sconfitta contro il Porto e perde anche il controllo dei nervi.
Durante il secondo tempo della gara di Champions League, subito dopo il 3-1 della formazione lusitana, c'è stato un acceso battibecco tra due giocatori di Allegri.
Stiamo parlando di Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, peraltro appena entrato: ma cosa è successo esattamente?