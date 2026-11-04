Cosa è successo tra De Bruyne e Lucca durante Porto-Napoli: litigio in campo nel secondo tempo

Il Napoli incassa l'ennesima sconfitta contro il Porto e perde anche il controllo dei nervi.

Durante il secondo tempo della gara di Champions League, subito dopo il 3-1 della formazione lusitana, c'è stato un acceso battibecco tra due giocatori di Allegri.

Stiamo parlando di Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, peraltro appena entrato: ma cosa è successo esattamente?