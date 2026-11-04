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Lelio Donato

Cosa è successo tra De Bruyne e Lucca durante Porto-Napoli: litigio in campo nel secondo tempo

Champions League
Napoli
FC Porto vs Napoli
FC Porto

Durante il secondo tempo della gara di Champions League contro il Porto c'è stato un acceso battibecco tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca. L'attaccante era appena entrato in campo.

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Il Napoli incassa l'ennesima sconfitta contro il Porto e perde anche il controllo dei nervi.

Durante il secondo tempo della gara di Champions League, subito dopo il 3-1 della formazione lusitana, c'è stato un acceso battibecco tra due giocatori di Allegri.

Stiamo parlando di Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, peraltro appena entrato: ma cosa è successo esattamente?

  • LITE IN CAMPO

    Secondo quanto riportato in telecronaca su Prime Video c'è stato un battibecco tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca.

    Lo scontro è avvenuto intorno all'82' sul risultato di 3-1 per il Porto dopo un un'azione offensiva del Napoli.

    “È stata una scena non bella da vedere. Nervosismo in casa Napoli” hanno commentato Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

  • COSA SI SONO DETTI DE BRUYNE E LUCCA

    Lorenzo Lucca, appena entrato in campo al posto di Politano, probabilmente reclamava un passaggio.

    L'attaccante si è quindi avvicinato a De Bruyne che ha risposto a tono al compagno. Lucca, come si nota dal labiale, ha invece ripetuto per tre volte un insulto nei confronti del belga in inglese.

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