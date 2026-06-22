Cosa blocca Curtis Jones: l'offerta dell'Inter, la risposta del Liverpool e l'ostacolo Frattesi

Marco Palestra, sì, ma non solo lui. E del resto l'Inter non ha intenzione di ritoccare unicamente la fascia destra in vista della prossima stagione.
Che Curtis Jones sia da tempo un obiettivo nerazzurro, e che la dirigenza voglia regalarlo a Chivu, lo sanno ormai anche i muri. Solo che la trattativa con il Liverpool si sta rivelando forse più difficile del previsto.
Jones è ancora lì, nella rosa del nuovo manager Andoni Iraola. Dovrebbe andarsene, che sia per arrivare a Milano o per andare altrove. Ma tutto procede a rilento.
Cosa sta bloccando il centrocampista inglese a Liverpool? La situazione e i possibili scenari futuri.