Cosa blocca Curtis Jones: l'offerta dell'Inter, la risposta del Liverpool e l'ostacolo Frattesi

Ma non è solo questo: a bloccare Jones, e a impedire all'Inter di sferrare un attacco più convinto, è anche l'attuale presenza in rosa di Davide Frattesi.

La separazione tra il centrocampista romano e i nerazzurri non dovrebbe più essere procrastinata, come avvenuto nelle precedenti finestre di mercato. E del resto Frattesi ha giocato talmente poco da quando è arrivato a Milano da aver il desiderio di provare una nuova avventura, anche in una realtà minore.

Il problema è che, fino a questo momento, poco si è mosso sul fronte Frattesi. Il club più interessato sembra essere il Nottingham Forest, che da tempo lo segue e che già in passato aveva provato invano a portarlo via dall'Italia.

L'Inter vorrebbe a sua volta 30 milioni per cedere Frattesi, forse si accontenterà di una cifra inferiore, ma intanto sembrano esserci pochi dubbi: è proprio lui a dover far posto a Jones nella rosa di Chivu.