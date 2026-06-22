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Curtis Jones LiverpoolGetty Images
Stefano Silvestri

Cosa blocca Curtis Jones: l'offerta dell'Inter, la risposta del Liverpool e l'ostacolo Frattesi

Calciomercato
Serie A
Inter
C. Jones

I nerazzurri seguono da tempo il centrocampista dei Reds e vogliono regalarlo a Chivu: perché l'operazione non è ancora entrata nelle fasi decisive nonostante un contratto in scadenza nel 2027.

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Marco Palestra, sì, ma non solo lui. E del resto l'Inter non ha intenzione di ritoccare unicamente la fascia destra in vista della prossima stagione.

Che Curtis Jones sia da tempo un obiettivo nerazzurro, e che la dirigenza voglia regalarlo a Chivu, lo sanno ormai anche i muri. Solo che la trattativa con il Liverpool si sta rivelando forse più difficile del previsto.

Jones è ancora lì, nella rosa del nuovo manager Andoni Iraola. Dovrebbe andarsene, che sia per arrivare a Milano o per andare altrove. Ma tutto procede a rilento.

Cosa sta bloccando il centrocampista inglese a Liverpool? La situazione e i possibili scenari futuri.

  • L'OFFERTA RIFIUTATA

    Intanto c'è la trattativa vera e propria con il Liverpool. Dialoghi che, no, fino a questo momento non sono andati granché bene.

    Secondo Fabrizio Romano, l'Inter ha fatto pervenire ai Reds un'offerta da 25 milioni di euro bonus compresi per avere Jones. Ma la proposta è stata rispedita al mittente.

    Almeno 30 milioni, forse addirittura 35: questa è la volontà del Liverpool, questa è la cifra che l'Inter dovrà raggiungere se vorrà portarsi a casa la propria prima scelta a centrocampo.

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  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    FRATTESI VA CEDUTO

    Ma non è solo questo: a bloccare Jones, e a impedire all'Inter di sferrare un attacco più convinto, è anche l'attuale presenza in rosa di Davide Frattesi.

    La separazione tra il centrocampista romano e i nerazzurri non dovrebbe più essere procrastinata, come avvenuto nelle precedenti finestre di mercato. E del resto Frattesi ha giocato talmente poco da quando è arrivato a Milano da aver il desiderio di provare una nuova avventura, anche in una realtà minore.

    Il problema è che, fino a questo momento, poco si è mosso sul fronte Frattesi. Il club più interessato sembra essere il Nottingham Forest, che da tempo lo segue e che già in passato aveva provato invano a portarlo via dall'Italia.

    L'Inter vorrebbe a sua volta 30 milioni per cedere Frattesi, forse si accontenterà di una cifra inferiore, ma intanto sembrano esserci pochi dubbi: è proprio lui a dover far posto a Jones nella rosa di Chivu.

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  • JONES FUORI DAI PIANI

    Jones, peraltro, non rientrerebbe nei piani di Iraola. Ovvero del nuovo manager del Liverpool, che nelle scorse settimane ha preso il posto di Arne Slot dopo l'ottimo lavoro svolto al Bournemouth.

    Iraola sarebbe intenzionato a portarsi con sé proprio un elemento delle Cherries: Alex Scott. Con 37 presenze, tre goal e un assist, proprio lui è stato uno dei perni della squadra che ha chiuso la Premier League al sesto posto, qualificandosi per la prima volta nella propria storia all'Europa League.

    L'arrivo di Scott, insomma, potrebbe liberare Jones verso l'Inter. Che però dovrà migliorare la propria offerta al Liverpool e contemporaneamente cedere Frattesi. In attesa che a sua volta il Forest liberi un posto a centrocampo, magari vendendo il valorizzatissimo Elliot Anderson al Manchester City per 150 milioni di euro.

  • Jones Liverpool desktopGetty Images

    LA QUESTIONE CONTRATTO

    Jones, peraltro, ha un contratto che andrà in scadenza tra appena un anno: il 30 giugno del 2027. L'inglese, insomma, si sta avviando a entrare da potenziale parametro zero nella sua ultima stagione al Liverpool.

    Nonostante un rinnovo sia ormai praticamente da escludere, i Reds non hanno comunque intenzione di svendere il proprio giocatore. Ed è per questo che non hanno accettato la proposta da 25 milioni di euro complessivi arrivata da Milano.

    La sensazione, in ogni caso, è che tutto sia apparecchiato per vedere Jones all'Inter. Compresa, appunto, la situazione contrattuale del centrocampista.

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  • AUSILIO: "LO STIAMO SEGUENDO"

    L'Inter, insomma, si ritrova costretta ad aspettare. Ma intanto l'interesse c'è ed è stato confermato più volte: sia dal tentativo concreto di strappare il calciatore al Liverpool, sia dalle parole pronunciate un paio di settimane fa dal ds Piero Ausilio al Festival della Serie A a Parma.

    "L'interesse per questo ragazzo c'era a gennaio e c'è anche adesso. È un giocatore che stiamo seguendo, non ci siamo nascosti. La trattativa a gennaio avevamo provato a farla ma ci proveremo ancora questa estate".