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Fabregas ComoGetty Images
Stefano Silvestri

Cos'è successo tra Fabregas e Tornqvist prima della cessione al Monza: "Una cosa brutta, lo dico pubblicamente"

Calciomercato
Serie A
Como
Monza

L'allenatore del Como svela i retroscena della separazione con il suo ex portiere negli ultimi giorni del mercato: "Per 8 mesi avevo visto una persona incredibile e in due giorni ne ho vista un’altra".

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Che il Como potesse prendere un nuovo portiere negli ultimi giorni di mercato, francamente, se lo sarebbero attesi in pochi. E tra quei pochi non c'era certo Cesc Fabregas.

L'arrivo di Robert Sanchez dal Chelsea, alla fine, è nato quasi per caso. E certamente non per una volontà iniziale del club lariano di modificare le gerarchie tra i propri pali.

A rivelarlo in conferenza stampa è stato lo stesso Fabregas. Il quale non ha nascosto un certo disappunto per un episodio avvenuto proprio agli sgoccioli del mercato.


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  • LA CESSIONE DI TORNQVIST

    Tutto è nato quando Noel Tornqvist, il vice del titolare Butez, si è presentato chiedendo la cessione. Il motivo? La scarsissima possibilità di trovare spazio con davanti l'ex Anversa, intoccabile.

    Alla fine il portiere svedese ha ottenuto quel che voleva: il Como lo ha ceduto in prestito secco al Monza lunedì, il 31 agosto, un giorno prima della chiusura del mercato estivo.


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  • IL DISAPPUNTO DI FABREGAS

    Che cosa non è piaciuto a Fabregas, dunque? Non tanto la cessione in sé, quanto il fatto che Tornqvist si sia presentato da lui e dalla dirigenza chiedendola a mercato quasi finito, con tutte le conseguenze del caso sulla ricerca del sostituto.

    Una mossa che all'allenatore del Como non è ancora andata giù, e che quest'ultimo ha raccontato in maniera troppo diretta e senza peli sulla lingua in conferenza:

    "Non stavamo cercando un portiere. Cinque giorni fa Noel Törnqvist è venuto da me dicendo che aveva un paio di possibilità di trasferimento. Sono stato molto sincero: se avessimo trovato un altro portiere, avrebbe potuto andare; altrimenti sarebbe dovuto rimanere, perché abbiamo bisogno di tre portieri. Il giorno successivo è tornato da me. Per otto mesi avevo visto una persona incredibile e in due giorni ne ho vista un’altra. È stata una cosa brutta e lo dico pubblicamente: ha voluto forzare molto la partenza e questo non mi è piaciuto".

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  • Robert Sanchez Chelsea 2025-26Getty

    VIA ANCHE AUDERO, ECCO SANCHEZ

    A lasciare il Como nelle ultime ore del mercato è stato anche Emil Audero, trasferitosi in prestito al Rayo Vallecano. Ma la cessione del portiere rientrato dalla Cremonese, seppur tardiva, era prevista a differenza di quella di Tornqvist.

    È dunque dopo aver accettato di separarsi da quest'ultimo che il Como è andato alla ricerca di un nuovo elemento che potesse fare ombra a Butez. E alla fine l'ha trovato in Robert Sanchez, a sua volta chiuso al Chelsea dal recente arrivo di Emiliano Martinez.

    "Abbiamo cercato anche portieri italiani, in Serie B e in altri campionati, ma non abbiamo trovato quello che cercavamo. Poi il Chelsea ha preso Emiliano Martínez ed è nata l’opportunità Robert Sanchez. Abbiamo fatto un tentativo e lui ha accettato subito".

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  • BUTEZ TITOLARE, MA...

    Chi sarà, di conseguenza, il nuovo titolare del Como tra Butez e Sanchez? Una domanda che in tanti si sono posti appena l'ex portiere del Chelsea è stato ufficializzato dai lariani.

    Le gerarchie sono piuttosto chiare e vedono in Butez, ottimo nello scorso campionato e perfetto per il gioco di Fabregas anche per la capacità di gestire il pallone con i piedi, il numero 1 del Como. Sanchez alza però la qualità tra i pali e proverà a mettere pressione al francese, specialmente in un anno particolare come quello dell'impegno in Champions League.

    "Butez nell’ultimo anno e mezzo è stato praticamente da solo, senza competizione - ha spiegato Fabregas - Ha fatto incredibilmente bene ed è stato fondamentale per noi, tante volte ha stretto i denti per giocare mentre noi pregavamo. Nel Como non ci sono titolari e riserve. Il posto bisogna guadagnarselo. Se uno sta meglio gioca, se abbassa il livello e l’altro sta meglio gioca l’altro. È la cosa più normale nel calcio. Jean l’ha presa come una sfida, da persona matura e da professionista".

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