Cos'è successo tra Fabregas e Tornqvist prima della cessione al Monza: "Una cosa brutta, lo dico pubblicamente"

Che il Como potesse prendere un nuovo portiere negli ultimi giorni di mercato, francamente, se lo sarebbero attesi in pochi. E tra quei pochi non c'era certo Cesc Fabregas.
L'arrivo di Robert Sanchez dal Chelsea, alla fine, è nato quasi per caso. E certamente non per una volontà iniziale del club lariano di modificare le gerarchie tra i propri pali.
A rivelarlo in conferenza stampa è stato lo stesso Fabregas. Il quale non ha nascosto un certo disappunto per un episodio avvenuto proprio agli sgoccioli del mercato.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.