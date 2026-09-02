Cos'è successo tra Fabregas e Tornqvist prima della cessione al Monza: "Una cosa brutta, lo dico pubblicamente"

Che cosa non è piaciuto a Fabregas, dunque? Non tanto la cessione in sé, quanto il fatto che Tornqvist si sia presentato da lui e dalla dirigenza chiedendola a mercato quasi finito, con tutte le conseguenze del caso sulla ricerca del sostituto.

Una mossa che all'allenatore del Como non è ancora andata giù, e che quest'ultimo ha raccontato in maniera troppo diretta e senza peli sulla lingua in conferenza:

"Non stavamo cercando un portiere. Cinque giorni fa Noel Törnqvist è venuto da me dicendo che aveva un paio di possibilità di trasferimento. Sono stato molto sincero: se avessimo trovato un altro portiere, avrebbe potuto andare; altrimenti sarebbe dovuto rimanere, perché abbiamo bisogno di tre portieri. Il giorno successivo è tornato da me. Per otto mesi avevo visto una persona incredibile e in due giorni ne ho vista un’altra. È stata una cosa brutta e lo dico pubblicamente: ha voluto forzare molto la partenza e questo non mi è piaciuto".