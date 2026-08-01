Dopo il pareggio contro il Cannes nella prima amichevole stagionale la nuova Roma di Gian Piero Gasperini ha perso 1-4 contro con il Cardiff, seconda divisione inglese: l'unico goal giallorosso l'ha segnato Paulo Dybala ma a fare notizia è stato un duro confronto tra La Joya e Bryan Cristante. A riportarlo è forzaroma.info, secondo il sito dedicato alla squadra giallorossa a far innervosire Dybala è stato qualche duro intervento di troppo da parte dei giocatori inglesi; poco dopo la quarta rete del Cardiff c'è stato un accenno di rissa in campo con Soulé che va a protestare verso l'arbitro per un fallo non fischiato su Castro, Cristante prova a calmare il compagno ma poi è Dybala che spintona via il numero 4 giallorosso. Soulé si allontana e manda a quel paese Cristante. Momenti di tensione nella squadra giallorossa, per poi far ritornare la tranquillità.
Cos'è successo tra Dybala, Soulé e Cristante: tensione in Cardiff-Roma, spintoni tra i giocatori
- Getty Images
LE PAROLE DI GASPERINI
L'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha commentato così la prestazione della squadra facendo anche il punto sulle trattative: "Il mercato è stato particolare per via del Mondiale, praticamente è cominciato adesso - sono le parole riportate da forzaroma.info - Chiaro che da qui in avanti mi aspetto qualcosa, sono andati via parecchi giocatori e la squadra è assolutamente da completare, lo vede chiunque. Dovrà arrivare qualche giocatore per rendere competitiva la rosa. La squadra è anche competitiva, ma ora abbiamo tre centrocampisti fuori, qualcuno è appena arrivato, un po’ a singhiozzo. Ad agosto ci può stare, il risultato è stato determinato da certe cose. I ragazzi stanno lavorando bene, ma speriamo di completarci il più velocemente possibile perché è già la terza settimana conclusa”.
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