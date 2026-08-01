Cos'è successo tra Dybala, Soulé e Cristante: tensione in Cardiff-Roma, spintoni tra i giocatori

L'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha commentato così la prestazione della squadra facendo anche il punto sulle trattative: "Il mercato è stato particolare per via del Mondiale, praticamente è cominciato adesso - sono le parole riportate da forzaroma.info - Chiaro che da qui in avanti mi aspetto qualcosa, sono andati via parecchi giocatori e la squadra è assolutamente da completare, lo vede chiunque. Dovrà arrivare qualche giocatore per rendere competitiva la rosa. La squadra è anche competitiva, ma ora abbiamo tre centrocampisti fuori, qualcuno è appena arrivato, un po’ a singhiozzo. Ad agosto ci può stare, il risultato è stato determinato da certe cose. I ragazzi stanno lavorando bene, ma speriamo di completarci il più velocemente possibile perché è già la terza settimana conclusa”.



