Cos'è successo con Maignan e Rabiot e la situazione verso Torino-Milan: Amorim spiega tutto

Come ribadito da Amorim a Sky Sport dopo Manchester United-Milan, la decisione di far tornare Maignan e Rabiot dopo tutti gli altri è stata presa da lui stesso. Dunque non dai due giocatori.

L'obiettivo? Facile: quello di concedere qualche giorno di vacanza in più al duo francese, che ha giocato per l'ultima volta il 18 giugno nella finalina Francia-Inghilterra.

"Rabiot, Modric e Maignan hanno avuto più giorni perché hanno giocato di più - ha detto Amorim - E per me è importante. Tutti si lamentano del numero di partite e del fatto che i giocatori non riusciranno a sopportare il carico. Ho dato quei giorni in più ai giocatori perché sapevo già che non avrebbero potuto giocare qui. Quindi ho dato loro altri tre giorni. Non cambierà niente. E per me è davvero importante dire che è stata una mia decisione, non dei giocatori. E loro vogliono allenarsi".