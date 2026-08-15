Cos'è successo con Maignan e Rabiot e la situazione verso Torino-Milan: Amorim spiega tutto

La bella vittoria contro il Manchester United ha consentito al Milan di imporsi per la prima volta in un precampionato traballante. Ma non ha fatto passare in secondo piano il caso Mike Maignan-Adrien Rabiot.
I due francesi, reduci dai Mondiali disputati con la propria Nazionale fino alla finale per il terzo e quarto posto, non sono ancora tornati ad allenarsi con il resto della rosa rossonera. E, di conseguenza, non hanno partecipato ad alcuna amichevole estiva, compresa naturalmente quella con lo United.
Si tratta di un vero caso? In realtà no, almeno secondo la versione di Ruben Amorim. Insomma, non ci sono mal di pancia di mezzo e non c'è neppure il mercato: l'ex allenatore dello United ha confermato a chiare lettere come tutto fosse già stato programmato.
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