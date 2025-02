Cos'è l'Infinity League, il torneo di DAZN con Juventus ed Inter: format, calendario, le squadre che partecipano e come acquistare i biglietti

Juve ed Inter parteciperanno all'Infinity League: un torneo speciale indoor che si disputerà a marzo. Ecco come funziona e chi può giocare.

Sempre più novità legate al mondo calcistico ma che hanno come scopo non solo il risultato sportivo ma anche e soprattutto quello di intrattenimento, come l'Infinity League, un torneo organizzato da DAZN.

Non si tratta di una novità assoluta visto che la "competizione" è giunta già alla seconda edizione dopo quella dell'anno scorso.

Questa volta però parteciperanno due club italiani, ovvero la Juventus e l'Inter, che si è aggiunta ai bianconeri, da tempo invitata al torneo. Un evento che si terrà a marzo con quattro squadre. Ecco come funziona, tutto sull'Infinity League.