Corriere della Sera - Rocchi intercettato con Gervasoni: "Loro non vogliono più vedere quell'arbitro"

Nel corso del dialogo tra Rocchi e Gervasoni compare anche un nome proprio, "Giorgio".

Dettaglio che fa ipotizzare la Procura che la figura vicina all'Inter ad aver avanzato le proprie lamentele fosse stato proprio Giorgio Schenone, ovvero il "Club Referee Manager" dei nerazzurri, che però può parlare con il referente Can per i rapporti con le società.

Il gip, nell’estate 2025, aveva poi valutato che dalle intercettazioni non potesse emergere altro e ha negato un’ulteriore proroga.



